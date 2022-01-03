Десятки россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург
В результате ДТП автобус опрокинулся (архивное фото) Фото:

В Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Белоруссии.

«На 119 км трассы М8 „Витебск-Могилев-Гомель“ около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса „Скания“, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля „Рено“. По предварительным данным — пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса», — указано в telegram-канале минздрава Белоруссии.

Автобус опрокинулся, в результате ДТП водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. По предварительному осмотру, шесть человек в тяжелом состоянии, еще у 18 — состояние средней тяжести.

Водитель автомобиля умер на месте аварии
Автобус с туристами из России опрокинулся в ходе ДТП

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Белоруссии. «На 119 км трассы М8 „Витебск-Могилев-Гомель“ около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса „Скания“, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля „Рено“. По предварительным данным — пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса», — указано в telegram-канале минздрава Белоруссии. Автобус опрокинулся, в результате ДТП водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. По предварительному осмотру, шесть человек в тяжелом состоянии, еще у 18 — состояние средней тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...