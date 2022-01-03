В Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Белоруссии.
«На 119 км трассы М8 „Витебск-Могилев-Гомель“ около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса „Скания“, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля „Рено“. По предварительным данным — пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса», — указано в telegram-канале минздрава Белоруссии.
Автобус опрокинулся, в результате ДТП водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. По предварительному осмотру, шесть человек в тяжелом состоянии, еще у 18 — состояние средней тяжести.
Водитель автомобиля умер на месте аварии
Следственный комитет Белоруссии
Автобус с туристами из России опрокинулся в ходе ДТП
В Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Белоруссии. «На 119 км трассы М8 „Витебск-Могилев-Гомель“ около двух часов дня произошло столкновение туристического автобуса „Скания“, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля „Рено“. По предварительным данным — пострадал 41 пассажир (все граждане России) туристического автобуса», — указано в telegram-канале минздрава Белоруссии. Автобус опрокинулся, в результате ДТП водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. По предварительному осмотру, шесть человек в тяжелом состоянии, еще у 18 — состояние средней тяжести.