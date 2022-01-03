Экс-министр экономики РФ назвал работающий способ повысить пенсии

03 января 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Изменение пенсионной системы должно быть постепенным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, в России не работает так называемая солидарная система, когда выплаты пенсионерам обеспечиваются за счет взносов работающих людей. «Весь мир перешел к накопительной модели пенсии. У нас в рамках пенсионной реформы начала нулевых было сделано то же самое, но из-за неоднократных „замораживаний“ накопительной части пенсии и отсутствия компенсации ситуация напряженная. В правительстве говорят о том, какой должна быть накопительная пенсионная система, но пока непонятно, будет ли она обязательной, добровольной, будут ли стимулирующие меры от государства либо налоговая поддержка», — заключил Нечаев. С ним согласен доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин, который также выступил за накопительную систему пенсий. По его мнению, «солидарная система» выплат пенсии эффективна только при экономическом росте и повышении зарплат. В беседе с URA.RU Марголин предупредил, что изменения системы выплат пожилым людям должны быть плавными. «В более отдаленной перспективе представляется целесообразным сделать так, чтобы каждый человек сам отвечал за формирование своих пенсионных накоплений, а государство гарантировало каждому пенсионеру минимальный уровень пенсионных выплат, который не должен быть меньше МРОТ. Чем выше заработок, тем проще сформировать индивидуальные пенсионные накопления. Это позволит упростить определение размера пенсий и уйти от не вполне прозрачного начисления пенсионных баллов. Только спешить с такими изменениями нельзя — период накопления пенсионных средств должен быть достаточно длинным и известен заранее», — пояснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, в России не работает так называемая солидарная система, когда выплаты пенсионерам обеспечиваются за счет взносов работающих людей. «Весь мир перешел к накопительной модели пенсии. У нас в рамках пенсионной реформы начала нулевых было сделано то же самое, но из-за неоднократных „замораживаний“ накопительной части пенсии и отсутствия компенсации ситуация напряженная. В правительстве говорят о том, какой должна быть накопительная пенсионная система, но пока непонятно, будет ли она обязательной, добровольной, будут ли стимулирующие меры от государства либо налоговая поддержка», — заключил Нечаев. С ним согласен доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин, который также выступил за накопительную систему пенсий. По его мнению, «солидарная система» выплат пенсии эффективна только при экономическом росте и повышении зарплат. В беседе с URA.RU Марголин предупредил, что изменения системы выплат пожилым людям должны быть плавными. «В более отдаленной перспективе представляется целесообразным сделать так, чтобы каждый человек сам отвечал за формирование своих пенсионных накоплений, а государство гарантировало каждому пенсионеру минимальный уровень пенсионных выплат, который не должен быть меньше МРОТ. Чем выше заработок, тем проще сформировать индивидуальные пенсионные накопления. Это позволит упростить определение размера пенсий и уйти от не вполне прозрачного начисления пенсионных баллов. Только спешить с такими изменениями нельзя — период накопления пенсионных средств должен быть достаточно длинным и известен заранее», — пояснил он.