Экс-министр экономики РФ назвал работающий способ повысить пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган , пенсионерка, трость, бабушка, пенсия, зима, погода, скользко
Изменение пенсионной системы должно быть постепенным Фото:
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

По его мнению, в России не работает так называемая солидарная система, когда выплаты пенсионерам обеспечиваются за счет взносов работающих людей. «Весь мир перешел к накопительной модели пенсии. У нас в рамках пенсионной реформы начала нулевых было сделано то же самое, но из-за неоднократных „замораживаний“ накопительной части пенсии и отсутствия компенсации ситуация напряженная. В правительстве говорят о том, какой должна быть накопительная пенсионная система, но пока непонятно, будет ли она обязательной, добровольной, будут ли стимулирующие меры от государства либо налоговая поддержка», — заключил Нечаев.

С ним согласен доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин, который также выступил за накопительную систему пенсий. По его мнению, «солидарная система» выплат пенсии эффективна только при экономическом росте и повышении зарплат. В беседе с URA.RU Марголин предупредил, что изменения системы выплат пожилым людям должны быть плавными.

«В более отдаленной перспективе представляется целесообразным сделать так, чтобы каждый человек сам отвечал за формирование своих пенсионных накоплений, а государство гарантировало каждому пенсионеру минимальный уровень пенсионных выплат, который не должен быть меньше МРОТ. Чем выше заработок, тем проще сформировать индивидуальные пенсионные накопления. Это позволит упростить определение размера пенсий и уйти от не вполне прозрачного начисления пенсионных баллов. Только спешить с такими изменениями нельзя — период накопления пенсионных средств должен быть достаточно длинным и известен заранее», — пояснил он.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, в России не работает так называемая солидарная система, когда выплаты пенсионерам обеспечиваются за счет взносов работающих людей. «Весь мир перешел к накопительной модели пенсии. У нас в рамках пенсионной реформы начала нулевых было сделано то же самое, но из-за неоднократных „замораживаний“ накопительной части пенсии и отсутствия компенсации ситуация напряженная. В правительстве говорят о том, какой должна быть накопительная пенсионная система, но пока непонятно, будет ли она обязательной, добровольной, будут ли стимулирующие меры от государства либо налоговая поддержка», — заключил Нечаев. С ним согласен доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин, который также выступил за накопительную систему пенсий. По его мнению, «солидарная система» выплат пенсии эффективна только при экономическом росте и повышении зарплат. В беседе с URA.RU Марголин предупредил, что изменения системы выплат пожилым людям должны быть плавными. «В более отдаленной перспективе представляется целесообразным сделать так, чтобы каждый человек сам отвечал за формирование своих пенсионных накоплений, а государство гарантировало каждому пенсионеру минимальный уровень пенсионных выплат, который не должен быть меньше МРОТ. Чем выше заработок, тем проще сформировать индивидуальные пенсионные накопления. Это позволит упростить определение размера пенсий и уйти от не вполне прозрачного начисления пенсионных баллов. Только спешить с такими изменениями нельзя — период накопления пенсионных средств должен быть достаточно длинным и известен заранее», — пояснил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...