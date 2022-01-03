В Госдуме призвали создать закон о суррогатном материнстве

04 января 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Дети, рожденные от суррогатных матерей, при отказе приемных родителей никак не защищены законом Фото: Марина Молдавская © URA.RU В связи с тем, что в России разрешено суррогатное материнство по медицинским показаниям, то должен быть соответствующий закон. В противном случае страдают все участники процесса: дети, родители, суррогатная мать и врачи. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Сурматеринство сейчас разрешено законом об охране здоровья, но отдельного закона о сурматеринстве нет. Страдают от этого не только родители, дети, сурмамы, но и врачи. В 2021 году вышел документ, который еще более сузил показания к сурматеринству, но даже, если женщина попадает в этот список, то найти клинику сложно. После уголовных дел, врачи неохотно соглашаются на оказание услуг по сурматеринству», — сказала Татьяна Буцкая. По словам собеседницы агентства, дети, рожденные от суррогатных матерей, никак не защищены законом. «Конечно же, надо законом защитить детей. А если биологические родители за девять месяцев передумают? А если с ними что-то случится во время „беременности“, то с кем останется ребенок? А если ребенок родится инвалидом и „родители“ исчезнут? Очень много вопросов! И если сурматеринство в РФ разрешено по строгим медицинским показаниям, то на все эти вопросы обязательно должны быть ответы», — подчеркнула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В связи с тем, что в России разрешено суррогатное материнство по медицинским показаниям, то должен быть соответствующий закон. В противном случае страдают все участники процесса: дети, родители, суррогатная мать и врачи. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Сурматеринство сейчас разрешено законом об охране здоровья, но отдельного закона о сурматеринстве нет. Страдают от этого не только родители, дети, сурмамы, но и врачи. В 2021 году вышел документ, который еще более сузил показания к сурматеринству, но даже, если женщина попадает в этот список, то найти клинику сложно. После уголовных дел, врачи неохотно соглашаются на оказание услуг по сурматеринству», — сказала Татьяна Буцкая. По словам собеседницы агентства, дети, рожденные от суррогатных матерей, никак не защищены законом. «Конечно же, надо законом защитить детей. А если биологические родители за девять месяцев передумают? А если с ними что-то случится во время „беременности“, то с кем останется ребенок? А если ребенок родится инвалидом и „родители“ исчезнут? Очень много вопросов! И если сурматеринство в РФ разрешено по строгим медицинским показаниям, то на все эти вопросы обязательно должны быть ответы», — подчеркнула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.