Ученые сделали открытие о неожиданной угрозе бессимптомного COVID

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Людям, переболевшим бессимптомно или в легкой форме, может грозить опасность Фото:
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Коронавирус COVID-19

Американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine.

«Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 напрямую запускает развитие AAB [аутоантител]. Исследование также впервые демонстрирует аутоиммунную активацию у женщин по сравнению с мужчинами после бессимптомной инфекции», — говорится в статье. Кроме того, бессимптомный коронавирус иногда провоцирует формирование долгого иммунного ответа, это также влияет на ткани и органы человека.

В эксперименте принимали участие 177 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследователи взяли у них анализ крови и сравнили с биологическим материалом здоровых людей, отмечает Pravda.ru.

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Американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine. «Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 напрямую запускает развитие AAB [аутоантител]. Исследование также впервые демонстрирует аутоиммунную активацию у женщин по сравнению с мужчинами после бессимптомной инфекции», — говорится в статье. Кроме того, бессимптомный коронавирус иногда провоцирует формирование долгого иммунного ответа, это также влияет на ткани и органы человека. В эксперименте принимали участие 177 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследователи взяли у них анализ крови и сравнили с биологическим материалом здоровых людей, отмечает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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