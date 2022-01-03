Ученые сделали открытие о неожиданной угрозе бессимптомного COVID

03 января 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Людям, переболевшим бессимптомно или в легкой форме, может грозить опасность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine. «Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 напрямую запускает развитие AAB [аутоантител]. Исследование также впервые демонстрирует аутоиммунную активацию у женщин по сравнению с мужчинами после бессимптомной инфекции», — говорится в статье. Кроме того, бессимптомный коронавирус иногда провоцирует формирование долгого иммунного ответа, это также влияет на ткани и органы человека. В эксперименте принимали участие 177 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследователи взяли у них анализ крови и сравнили с биологическим материалом здоровых людей, отмечает Pravda.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine. «Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 напрямую запускает развитие AAB [аутоантител]. Исследование также впервые демонстрирует аутоиммунную активацию у женщин по сравнению с мужчинами после бессимптомной инфекции», — говорится в статье. Кроме того, бессимптомный коронавирус иногда провоцирует формирование долгого иммунного ответа, это также влияет на ткани и органы человека. В эксперименте принимали участие 177 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследователи взяли у них анализ крови и сравнили с биологическим материалом здоровых людей, отмечает Pravda.ru.