Задержанному за приставания к девочке сургутянину грозит 11 лет

03 января 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Нападавшего на девочку задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержанному жителю Сургута (ХМАО) по обвинению в покушении на изнасилование несовершеннолетней грозит лишение свободы на срок 11 лет и три месяца. В Следственном комитете (СК) по ХМАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней». «Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — указано на сайте СК региона. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Изнасилование несовершеннолетних предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Наказание за покушение на преступление предполагает не более трех четвертей максимального срока за оконченное преступление, что составляет 11 лет и три месяца. Житель Сургута 1994 года рождения напал на 15-летнюю девочку в лифте жилого дома 2 января, сообщили в СК. Подростку удалось убежать от нападавшего. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, что мужчина начал приставать к девочке и зажал ее в углу. Она вырвалась и позвала на помощь отца, который был на лестничной клетке. Между ним и нападавшим началась драка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Задержанному жителю Сургута (ХМАО) по обвинению в покушении на изнасилование несовершеннолетней грозит лишение свободы на срок 11 лет и три месяца. В Следственном комитете (СК) по ХМАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней». «Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — указано на сайте СК региона. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Изнасилование несовершеннолетних предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Наказание за покушение на преступление предполагает не более трех четвертей максимального срока за оконченное преступление, что составляет 11 лет и три месяца. Житель Сургута 1994 года рождения напал на 15-летнюю девочку в лифте жилого дома 2 января, сообщили в СК. Подростку удалось убежать от нападавшего. Произошедшее засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах заметно, что мужчина начал приставать к девочке и зажал ее в углу. Она вырвалась и позвала на помощь отца, который был на лестничной клетке. Между ним и нападавшим началась драка.