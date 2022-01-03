В поселке Умба Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, его зарезали ножом. Местные жители неоднократно жаловались на Тимченко президенту РФ Владимиру Путину.
«В Умбе зарезали бандита, третировавшего поселок. <…> Один из местных жителей нанес несколько ножевых ранений Виктору Тимченко», — сообщается в информационной группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Жители поселка обращались к Путину с просьбой о помощи еще летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата, бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством. «Президент не помог, прокуратура не помогла, полиция не помогла», — сообщается в посте.
В поселке Умба Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, его зарезали ножом. Местные жители неоднократно жаловались на Тимченко президенту РФ Владимиру Путину. «В Умбе зарезали бандита, третировавшего поселок. <…> Один из местных жителей нанес несколько ножевых ранений Виктору Тимченко», — сообщается в информационной группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. Жители поселка обращались к Путину с просьбой о помощи еще летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата, бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством. «Президент не помог, прокуратура не помогла, полиция не помогла», — сообщается в посте.