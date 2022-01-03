Убили криминального авторитета, на которого жаловались Путину. «Президент не помог»

04 января 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Жители направляли Путину 2 жалобы на преступника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Умба Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, его зарезали ножом. Местные жители неоднократно жаловались на Тимченко президенту РФ Владимиру Путину. «В Умбе зарезали бандита, третировавшего поселок. <…> Один из местных жителей нанес несколько ножевых ранений Виктору Тимченко», — сообщается в информационной группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. Жители поселка обращались к Путину с просьбой о помощи еще летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата, бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством. «Президент не помог, прокуратура не помогла, полиция не помогла», — сообщается в посте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В поселке Умба Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, его зарезали ножом. Местные жители неоднократно жаловались на Тимченко президенту РФ Владимиру Путину. «В Умбе зарезали бандита, третировавшего поселок. <…> Один из местных жителей нанес несколько ножевых ранений Виктору Тимченко», — сообщается в информационной группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что инцидент произошел в новогоднюю ночь. Жители поселка обращались к Путину с просьбой о помощи еще летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата, бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством. «Президент не помог, прокуратура не помогла, полиция не помогла», — сообщается в посте.