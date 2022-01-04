ПФР начинает выплату пособий по принципу «единого окна»

Переход на начисление пособий из ПФР произойдет автоматически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала 2022 года Пенсионный фонд РФ начал предоставлять 17 видов социальной поддержки по принципу «единого окна». Ранее их назначали органы социальной защиты населения и Роструд. Изменения коснулись выплат семьям с детьми, вдовам военных и силовиков, а также пострадавшим от радиации во время техногенных катастроф.

«Пенсионный фонд начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Россиянам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически», — сообщается на официальном сайте ПФР.

Для оформления социальной помощи гражданам достаточно будет подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Также россиянам не нужно будет подтверждать свое право на помощь от государства. ПФР сам запросит нужную информацию в других ведомствах.

Меры социальной поддержки будут объединены в пять больших групп. Это выплаты семьям с детьми, семьям погибших военных, инвалидам, имеющим транспорт, реабилитированным жертвам политических репрессий и гражданам, подвергшимся радиации. В последнюю группу входят пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и во время испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Всего выплаты охватывают более двух миллионов человек.

О том, что в России планируют упростить процедуру получения 17 мер социальной поддержки, ранее сообщил замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал об изменении системы начисления выплат от государства. Некоторые из них будут назначать без заявления со стороны гражданина, передает RT. Изменения коснутся пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременных выплат при рождении ребенка.

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