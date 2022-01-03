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В Екатеринбурге сгорел автосервис. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, пожарный, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела, поджог машины
Тушение пожара осложняли неисправные гидранты Фото:

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе сгорел автосервис. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате пожара никто не пострадал.

«4.01.21 в 7:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, переулок Выездной. На площади 400 квадратных метров горят автомобили и технологическое оборудование в автосервисе. По прибытию из помещений огнеборцы эвакуировали 7 газовых баллонов. Тушение пожара осложняется наличием неисправных гидрантов», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение к половине девятого утра. В тушении пожара участвовали 55 человек личного состава и 17 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на соседние строения. Сейчас пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций.

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В Екатеринбурге в Железнодорожном районе сгорел автосервис. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате пожара никто не пострадал. «4.01.21 в 7:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Екатеринбург, переулок Выездной. На площади 400 квадратных метров горят автомобили и технологическое оборудование в автосервисе. По прибытию из помещений огнеборцы эвакуировали 7 газовых баллонов. Тушение пожара осложняется наличием неисправных гидрантов», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение к половине девятого утра. В тушении пожара участвовали 55 человек личного состава и 17 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось избежать распространения огня на соседние строения. Сейчас пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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