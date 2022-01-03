На Украине заявили о готовности воровать российский газ

Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели».
При пессимистичном сценарии потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года. В таком случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей Евросоюза, сказал Андрей Коболев.
«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал Коболев изданию «Зеркало недели», передает РИА «Новости». По его словам, это позволит ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2» и спровоцирует «Газпром» к отказу от транзита через Украину при «молчаливом согласии» Запада.
В конце 2019 года Украина и Россия подписали контракт на пять лет. Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года. Недавно транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. В начале ноября 2021 года «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину.
Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели». При пессимистичном сценарии потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года. В таком случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей Евросоюза, сказал Андрей Коболев. «Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал Коболев изданию «Зеркало недели», передает РИА «Новости». По его словам, это позволит ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2» и спровоцирует «Газпром» к отказу от транзита через Украину при «молчаливом согласии» Запада. В конце 2019 года Украина и Россия подписали контракт на пять лет. Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года. Недавно транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. В начале ноября 2021 года «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину.