На Украине заявили о готовности воровать российский газ

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На Украине заявили, что РФ в ответ может остановить транзит газа Фото:

Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели».

При пессимистичном сценарии потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года. В таком случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей Евросоюза, сказал Андрей Коболев.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал Коболев изданию «Зеркало недели», передает РИА «Новости». По его словам, это позволит ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2» и спровоцирует «Газпром» к отказу от транзита через Украину при «молчаливом согласии» Запада.

В конце 2019 года Украина и Россия подписали контракт на пять лет. Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года. Недавно транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. В начале ноября 2021 года «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину.

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Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели». При пессимистичном сценарии потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года. В таком случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей Евросоюза, сказал Андрей Коболев. «Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал Коболев изданию «Зеркало недели», передает РИА «Новости». По его словам, это позволит ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2» и спровоцирует «Газпром» к отказу от транзита через Украину при «молчаливом согласии» Запада. В конце 2019 года Украина и Россия подписали контракт на пять лет. Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года. Недавно транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. В начале ноября 2021 года «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину.
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