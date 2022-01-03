На Украине заявили о готовности воровать российский газ

03 января 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

На Украине заявили, что РФ в ответ может остановить транзит газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели». При пессимистичном сценарии потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года. В таком случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей Евросоюза, сказал Андрей Коболев. «Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал Коболев изданию «Зеркало недели», передает РИА «Новости». По его словам, это позволит ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2» и спровоцирует «Газпром» к отказу от транзита через Украину при «молчаливом согласии» Запада. В конце 2019 года Украина и Россия подписали контракт на пять лет. Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года. Недавно транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. В начале ноября 2021 года «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев изданию «Зеркало недели». При пессимистичном сценарии потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года. В таком случае «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей Евросоюза, сказал Андрей Коболев. «Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал Коболев изданию «Зеркало недели», передает РИА «Новости». По его словам, это позволит ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2» и спровоцирует «Газпром» к отказу от транзита через Украину при «молчаливом согласии» Запада. В конце 2019 года Украина и Россия подписали контракт на пять лет. Согласно договору, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в следующие четыре года. Недавно транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. В начале ноября 2021 года «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину.