В РФ назвали условие для прекращения поставок газа на Украину

04 января 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Воровство газа может положить конец транзиту голубого топлива через Украину, заявил Пушков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Воровство российского газа украинской стороной может стать причиной для прекращения транзита ресурса через территорию Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «Это (воровство газа — прим. URA.RU) приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — заявил Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram. Ранее на Украине заявили о готовности воровать российский газ. Экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Воровство российского газа украинской стороной может стать причиной для прекращения транзита ресурса через территорию Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «Это (воровство газа — прим. URA.RU) приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — заявил Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram. Ранее на Украине заявили о готовности воровать российский газ. Экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.