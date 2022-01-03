В РФ назвали условие для прекращения поставок газа на Украину

Воровство российского газа украинской стороной может стать причиной для прекращения транзита ресурса через территорию Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
«Это (воровство газа — прим. URA.RU) приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — заявил Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram.
Ранее на Украине заявили о готовности воровать российский газ. Экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.
Воровство российского газа украинской стороной может стать причиной для прекращения транзита ресурса через территорию Украины. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «Это (воровство газа — прим. URA.RU) приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — заявил Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram. Ранее на Украине заявили о готовности воровать российский газ. Экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если «Нафтогазу» не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов.