Соцсети возмутила идея ЛДПР убрать могилы с Красной Площади. «Себе место готовят»

04 января 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Пользователи социальных сетей потребовали оставить мемориальное кладбище на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социальные сети возмутила идея представителей ЛДПР вынести тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея и убрать с Красной площади мемориальное кладбище. С такой инициативой выступили лидер партии Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. Комментаторы в соцсетях потребовали убрать «руки прочь от мавзолея» и поинтересовались, не готовит ли глава ЛДПР себе место на Красной площади. О том, что власти РФ должны перезахоронить Ленина и других видных политических деятелей Советского Союза, заявил Чернышев. По его мнению, кощунственно оставлять кладбище там, где «развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год». Сейчас в некрополе у Кремлевской стены погребены военные и политические деятели СССР, в том числе глава СССР Иосиф Сталин, создатель ВЧК Феликс Дзержинский и председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Брежнев. В свою очередь, Жириновский предложил сделать из Мавзолея «государственную трибуну» после того, как захоронят тело Ленина. По мнению лидера ЛДПР, оттуда руководители РФ должны приветствовать демонстрации и военные парады. Жириновский считает, что тело Ленина обязательно вынесут из Мавзолея, но сейчас этому мешают те, «кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько бед нашему народу». Вконтакте Вконтакте Twitter Вконтакте Вконтакте Вконтакте Вконтакте Вконтакте Вконтакте Вконтакте Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социальные сети возмутила идея представителей ЛДПР вынести тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея и убрать с Красной площади мемориальное кладбище. С такой инициативой выступили лидер партии Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. Комментаторы в соцсетях потребовали убрать «руки прочь от мавзолея» и поинтересовались, не готовит ли глава ЛДПР себе место на Красной площади. О том, что власти РФ должны перезахоронить Ленина и других видных политических деятелей Советского Союза, заявил Чернышев. По его мнению, кощунственно оставлять кладбище там, где «развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год». Сейчас в некрополе у Кремлевской стены погребены военные и политические деятели СССР, в том числе глава СССР Иосиф Сталин, создатель ВЧК Феликс Дзержинский и председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Брежнев. В свою очередь, Жириновский предложил сделать из Мавзолея «государственную трибуну» после того, как захоронят тело Ленина. По мнению лидера ЛДПР, оттуда руководители РФ должны приветствовать демонстрации и военные парады. Жириновский считает, что тело Ленина обязательно вынесут из Мавзолея, но сейчас этому мешают те, «кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько бед нашему народу».