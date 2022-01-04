Соцсети возмутила идея ЛДПР убрать могилы с Красной Площади. «Себе место готовят»

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Парк «Зарядье». Москва, мавзолей ленина, кремль
Пользователи социальных сетей потребовали оставить мемориальное кладбище на Красной площади Фото:

Социальные сети возмутила идея представителей ЛДПР вынести тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея и убрать с Красной площади мемориальное кладбище. С такой инициативой выступили лидер партии Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. Комментаторы в соцсетях потребовали убрать «руки прочь от мавзолея» и поинтересовались, не готовит ли глава ЛДПР себе место на Красной площади.

О том, что власти РФ должны перезахоронить Ленина и других видных политических деятелей Советского Союза, заявил Чернышев. По его мнению, кощунственно оставлять кладбище там, где «развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год». Сейчас в некрополе у Кремлевской стены погребены военные и политические деятели СССР, в том числе глава СССР Иосиф Сталин, создатель ВЧК Феликс Дзержинский и председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Брежнев.

В свою очередь, Жириновский предложил сделать из Мавзолея «государственную трибуну» после того, как захоронят тело Ленина. По мнению лидера ЛДПР, оттуда руководители РФ должны приветствовать демонстрации и военные парады. Жириновский считает, что тело Ленина обязательно вынесут из Мавзолея, но сейчас этому мешают те, «кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько бед нашему народу».

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Социальные сети возмутила идея представителей ЛДПР вынести тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея и убрать с Красной площади мемориальное кладбище. С такой инициативой выступили лидер партии Владимир Жириновский и вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. Комментаторы в соцсетях потребовали убрать «руки прочь от мавзолея» и поинтересовались, не готовит ли глава ЛДПР себе место на Красной площади. О том, что власти РФ должны перезахоронить Ленина и других видных политических деятелей Советского Союза, заявил Чернышев. По его мнению, кощунственно оставлять кладбище там, где «развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год». Сейчас в некрополе у Кремлевской стены погребены военные и политические деятели СССР, в том числе глава СССР Иосиф Сталин, создатель ВЧК Феликс Дзержинский и председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Брежнев. В свою очередь, Жириновский предложил сделать из Мавзолея «государственную трибуну» после того, как захоронят тело Ленина. По мнению лидера ЛДПР, оттуда руководители РФ должны приветствовать демонстрации и военные парады. Жириновский считает, что тело Ленина обязательно вынесут из Мавзолея, но сейчас этому мешают те, «кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько бед нашему народу».
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