Жириновский придумал, что делать с мавзолеем Ленина

Владимир Жириновский призвал похоронить Ленина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После захоронения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина можно оставить Мавзолей и сделать там «государственную трибуну». С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мавзолей остается, убрать слово „Ленин“, написать „государственная трибуна“ и туда будут подыматься руководители новой России и оттуда будут приветствовать демонстрации, военные парады. Это обязательно произойдет, но сегодня этому мешают те, кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько бед нашему народу», — сказал Владимир Жириновский в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, вдова Ленина Надежда Крупская просила похоронить мужа, но тело забальзамировали. Через год исполнится 100 лет с момента смерти. Жириновский назвал Ленина главным преступником страны, потому что тот совершил революцию вооруженным путем.

«Надо обязательно убирать все захоронения по месту жительства, много мест, куда можно перенести. Все, кто были связаны с революцией, это были кровавые тираны, деспоты, убийцы. В том числе могилу [бывшего главы правительства СССР Иосифа] Сталина — все убрать, посадить ель, сосну и дорожки красивые», — высказался Жириновский.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев призвал убрать вождей СССР с Красной площади, пишет RT. По его словам, мемориальное захоронение возможно, но не в этом месте, потому что это кощунство. Позже его слова в беседе с URA.RU назвал провокацией первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тело Ленина останется в мавзолее. По его словам, других планов у властей РФ нет, передает Life .

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