Президент РФ: льготная ипотека ведет к подорожанию жилья

23 декабря 2021 в 17:51 Размер текста - 17 +

Благодаря льготной ипотеке удалось построить 90 миллионов квадратных метров жилья, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент РФ Владимир Путин заявил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья. Такое мнение он выразил в ходе итоговой пресс-конференции. При этом глава государства подчеркнул, что благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья. «Льготная ипотека ведет к подорожанию жилья, но и к улучшению условий жизни многих семей. Мы построили 90 миллионов квадратных метров жилья. Это позитивный момент», — отметил Владимир Путин. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позднее стало известно, что в 2022 году Минсельхоз РФ планирует исключить из сельской ипотеки покупку жилья в многоквартирных домах. Теперь она будет рассчитана только на индивидуальное строительство. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья. Такое мнение он выразил в ходе итоговой пресс-конференции. При этом глава государства подчеркнул, что благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья. «Льготная ипотека ведет к подорожанию жилья, но и к улучшению условий жизни многих семей. Мы построили 90 миллионов квадратных метров жилья. Это позитивный момент», — отметил Владимир Путин. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позднее стало известно, что в 2022 году Минсельхоз РФ планирует исключить из сельской ипотеки покупку жилья в многоквартирных домах. Теперь она будет рассчитана только на индивидуальное строительство. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов.