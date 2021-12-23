Президент РФ: льготная ипотека ведет к подорожанию жилья

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Путин на конференции. Москва, путин владимир, пресс-конференция владимира путина
Благодаря льготной ипотеке удалось построить 90 миллионов квадратных метров жилья, заявил Путин Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья. Такое мнение он выразил в ходе итоговой пресс-конференции. При этом глава государства подчеркнул, что благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья.

«Льготная ипотека ведет к подорожанию жилья, но и к улучшению условий жизни многих семей. Мы построили 90 миллионов квадратных метров жилья. Это позитивный момент», — отметил Владимир Путин.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позднее стало известно, что в 2022 году Минсельхоз РФ планирует исключить из сельской ипотеки покупку жилья в многоквартирных домах. Теперь она будет рассчитана только на индивидуальное строительство.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию жилья. Такое мнение он выразил в ходе итоговой пресс-конференции. При этом глава государства подчеркнул, что благодаря этой программе удалось построить 90 миллионов квадратных метров нового жилья. «Льготная ипотека ведет к подорожанию жилья, но и к улучшению условий жизни многих семей. Мы построили 90 миллионов квадратных метров жилья. Это позитивный момент», — отметил Владимир Путин. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует продлевать льготную ипотеку. Она напомнила, что в России есть и другие, более важные программы. Позднее стало известно, что в 2022 году Минсельхоз РФ планирует исключить из сельской ипотеки покупку жилья в многоквартирных домах. Теперь она будет рассчитана только на индивидуальное строительство. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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