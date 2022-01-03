Водитель автомобиля не справился с управлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер из Челябинска Виталий Орехов попал в ДТП в районе Златоуста (Челябинская область). Он сообщил, что у одного из пассажиров поврежден позвоночник, требуется операция.

«Мы попали в аварию. Все вдребезги, кроме меня. Спасибо, что отреагировали на мою просьбу о вертолете [до Москвы]. Но меня врач убедил, что опасно транспортировать. Решили оперировать здесь», — сказал Орехов в сторис в Instagram.

По словам Орехова, его брат был за рулем, еще две девушки находились на задних сидениях. Они вылетели с дороги в кювет. У брата блогера перелом ноги, ушибы и сотрясение. У жены брата Орехова поврежден позвоночник. Еще одна девушка получила компрессионный перелом позвонка со смещением, у нее задет спинной мозг.

«4.01 в 01:20 ночи на шестом километре Магнитка-Златоуст водитель 1992 года рождения управлял автомобилем Тайота. По предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП водитель 1992 года рождения и две пассажирки 1996 года рождения получили телесные повреждения, госпитализированы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Виталий Орехов снимает юмористические видео для Youtube. На канале блогера 2,31 млн подписчиков.

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