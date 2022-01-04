В ООН ждут разрешения конфликтов между РФ и США

Члены всемерной организации надеются на деэскалацию напряженности после переговоров между РФ, США, НАТО и ОБСЕФото: wikipedia.org/White House
В ООН ждут разрешения конфликтов и деэскалации напряженности после предстоящих переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», — сказал Дюжаррик на брифинге.
Дипломат заявил, что в ООН надеются на продолжение контактов между США и Россией, даже если сохранится напряженность между ее представителями. Он добавил, что члены всемирной организации встревожены по поводу конфликтов между Россией и Украиной. В ООН рассчитывают, что проблемы будут решены дипломатическим путем без применения силы.
В пятницу, 7 января, состоится внеочередная встреча министров иностранных дел НАТО по поводу наращивания военной мощи РФ на Украине. Кроме того, ближайшие переговоры между президентами стран США и России будут 10 января, сообщили в «Национальной службе новостей». Заседание совета Россия-НАТО запланировано на 12 января.
В ООН ждут разрешения конфликтов и деэскалации напряженности после предстоящих переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», — сказал Дюжаррик на брифинге. Дипломат заявил, что в ООН надеются на продолжение контактов между США и Россией, даже если сохранится напряженность между ее представителями. Он добавил, что члены всемирной организации встревожены по поводу конфликтов между Россией и Украиной. В ООН рассчитывают, что проблемы будут решены дипломатическим путем без применения силы. В пятницу, 7 января, состоится внеочередная встреча министров иностранных дел НАТО по поводу наращивания военной мощи РФ на Украине. Кроме того, ближайшие переговоры между президентами стран США и России будут 10 января, сообщили в «Национальной службе новостей». Заседание совета Россия-НАТО запланировано на 12 января.