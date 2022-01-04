В ООН ждут разрешения конфликтов между РФ и США

04 января 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Члены всемерной организации надеются на деэскалацию напряженности после переговоров между РФ, США, НАТО и ОБСЕ Фото: wikipedia.org/White House В ООН ждут разрешения конфликтов и деэскалации напряженности после предстоящих переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», — сказал Дюжаррик на брифинге. Дипломат заявил, что в ООН надеются на продолжение контактов между США и Россией, даже если сохранится напряженность между ее представителями. Он добавил, что члены всемирной организации встревожены по поводу конфликтов между Россией и Украиной. В ООН рассчитывают, что проблемы будут решены дипломатическим путем без применения силы. В пятницу, 7 января, состоится внеочередная встреча министров иностранных дел НАТО по поводу наращивания военной мощи РФ на Украине. Кроме того, ближайшие переговоры между президентами стран США и России будут 10 января, сообщили в «Национальной службе новостей». Заседание совета Россия-НАТО запланировано на 12 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ООН ждут разрешения конфликтов и деэскалации напряженности после предстоящих переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», — сказал Дюжаррик на брифинге. Дипломат заявил, что в ООН надеются на продолжение контактов между США и Россией, даже если сохранится напряженность между ее представителями. Он добавил, что члены всемирной организации встревожены по поводу конфликтов между Россией и Украиной. В ООН рассчитывают, что проблемы будут решены дипломатическим путем без применения силы. В пятницу, 7 января, состоится внеочередная встреча министров иностранных дел НАТО по поводу наращивания военной мощи РФ на Украине. Кроме того, ближайшие переговоры между президентами стран США и России будут 10 января, сообщили в «Национальной службе новостей». Заседание совета Россия-НАТО запланировано на 12 января.