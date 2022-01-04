Для российских автомобилистов вступили в силу новые правила

05 января 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Российским автомобилистам ужесточили штрафы за неоднократное нарушение правил ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России вступили в силу новые правила для автомобилистов, касающиеся получения диагностической карты и об ужесточения наказаний за «агрессивное» вождение. Соответствующие решения подписал Владимир Путин по инициативе представителей фракции «Единая Россия». Физические лица будут обязаны получать диагностическую карту при первичной постановке на учет или при смене собственника. Это касается случаев, когда автомобилю или мотоциклу больше четырех лет, заявил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин, сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия». Кроме того, автомобилисты-лихачи, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения, будут привлечены к уголовной ответственности. Теперь им может грозить максимальный срок лишения свободы — три года. Наказать их могут за превышение допустимо скорости от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления. Такие автомобилисты также рискуют быть оштрафованными на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Дмитрий Вяткин сообщил о том, что уровень смертности на дорогах России по-прежнему остается высоким. По его словам, в числе распространенных нарушений, приводящих к серьезным последствиям, входит превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. В конце декабря в Госдуме отменили обязательное прохождение техосмотра для владельцев легковых автомобилей. Теперь его обязательно должны проходить только при постановке автомобиля на учет, при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года, и при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России вступили в силу новые правила для автомобилистов, касающиеся получения диагностической карты и об ужесточения наказаний за «агрессивное» вождение. Соответствующие решения подписал Владимир Путин по инициативе представителей фракции «Единая Россия». Физические лица будут обязаны получать диагностическую карту при первичной постановке на учет или при смене собственника. Это касается случаев, когда автомобилю или мотоциклу больше четырех лет, заявил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин, сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия». Кроме того, автомобилисты-лихачи, которые неоднократно нарушали правила дорожного движения, будут привлечены к уголовной ответственности. Теперь им может грозить максимальный срок лишения свободы — три года. Наказать их могут за превышение допустимо скорости от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления. Такие автомобилисты также рискуют быть оштрафованными на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты от двух до трех лет. Дмитрий Вяткин сообщил о том, что уровень смертности на дорогах России по-прежнему остается высоким. По его словам, в числе распространенных нарушений, приводящих к серьезным последствиям, входит превышение скоростного режима и выезд на встречную полосу. В конце декабря в Госдуме отменили обязательное прохождение техосмотра для владельцев легковых автомобилей. Теперь его обязательно должны проходить только при постановке автомобиля на учет, при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года, и при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля.