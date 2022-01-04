Синоптик предупредил курганцев о рекордном потеплении

В ближайшую неделю в Курганской области ожидаются аномальные погодные изменения. Температура будет варьироваться от -32 до +3 градусов.
«В ближайшие пять суток в Курганской области ожидаются резкие перепады температуры. Ночью 6 января до -29…-32 градусов, а 7—8 января резкое повышение температуры до +3 градусов. Пройдут интенсивные снегопады», — сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
Согласно данным «Яндекс.погоды», после аномальных холодов, в выходные наступит резкое потепление. В субботу температура поднимется до +2 градусов. А уже в понедельник похолодает до -14 градусов. В Кургане за 48 часов выпадет 7-9 мм осадков, что составляет 45% месячной нормы.
В ближайшую неделю в Курганской области ожидаются аномальные погодные изменения. Температура будет варьироваться от -32 до +3 градусов. «В ближайшие пять суток в Курганской области ожидаются резкие перепады температуры. Ночью 6 января до -29…-32 градусов, а 7—8 января резкое повышение температуры до +3 градусов. Пройдут интенсивные снегопады», — сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. Согласно данным «Яндекс.погоды», после аномальных холодов, в выходные наступит резкое потепление. В субботу температура поднимется до +2 градусов. А уже в понедельник похолодает до -14 градусов. В Кургане за 48 часов выпадет 7-9 мм осадков, что составляет 45% месячной нормы.