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Синоптик предупредил курганцев о рекордном потеплении

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., термометр, зима, холод на улице, градусник, вечер
В Кургане за 48 часов выпадет до 9 мм осадков Фото:

В ближайшую неделю в Курганской области ожидаются аномальные погодные изменения. Температура будет варьироваться от -32 до +3 градусов.

«В ближайшие пять суток в Курганской области ожидаются резкие перепады температуры. Ночью 6 января до -29…-32 градусов, а 7—8 января резкое повышение температуры до +3 градусов. Пройдут интенсивные снегопады», — сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

Согласно данным «Яндекс.погоды», после аномальных холодов, в выходные наступит резкое потепление. В субботу температура поднимется до +2 градусов. А уже в понедельник похолодает до -14 градусов. В Кургане за 48 часов выпадет 7-9 мм осадков, что составляет 45% месячной нормы.

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В ближайшую неделю в Курганской области ожидаются аномальные погодные изменения. Температура будет варьироваться от -32 до +3 градусов. «В ближайшие пять суток в Курганской области ожидаются резкие перепады температуры. Ночью 6 января до -29…-32 градусов, а 7—8 января резкое повышение температуры до +3 градусов. Пройдут интенсивные снегопады», — сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. Согласно данным «Яндекс.погоды», после аномальных холодов, в выходные наступит резкое потепление. В субботу температура поднимется до +2 градусов. А уже в понедельник похолодает до -14 градусов. В Кургане за 48 часов выпадет 7-9 мм осадков, что составляет 45% месячной нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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