Казахи в соцсетях призвали россиян не вмешиваться в протесты

В Казахстане не утихают митинги и массовые протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Пользователи соцсетей из России активно обсуждают массовые протесты в Казахстане. В свою очередь пользователи из Казахстана призывают россиян не лезть в дела их страны.

В Новом году в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Митингующие дерутся с полицией, а правительство страны ушло в отставку. Протестующие жгут машины полицейских. В двух регионах Казахстана введет режим чрезвычайного положения. Митинги не утихают.

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