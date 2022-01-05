Казахи в соцсетях призвали россиян не вмешиваться в протесты

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, подземный переход, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
В Казахстане не утихают митинги и массовые протесты Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Пользователи соцсетей из России активно обсуждают массовые протесты в Казахстане. В свою очередь пользователи из Казахстана призывают россиян не лезть в дела их страны.

В Новом году в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Митингующие дерутся с полицией, а правительство страны ушло в отставку. Протестующие жгут машины полицейских. В двух регионах Казахстана введет режим чрезвычайного положения. Митинги не утихают.

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Пользователи соцсетей из России активно обсуждают массовые протесты в Казахстане. В свою очередь пользователи из Казахстана призывают россиян не лезть в дела их страны. В Новом году в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Митингующие дерутся с полицией, а правительство страны ушло в отставку. Протестующие жгут машины полицейских. В двух регионах Казахстана введет режим чрезвычайного положения. Митинги не утихают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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