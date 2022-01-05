Казахи в соцсетях призвали россиян не вмешиваться в протесты

Пользователи соцсетей из России активно обсуждают массовые протесты в Казахстане. В свою очередь пользователи из Казахстана призывают россиян не лезть в дела их страны.
В Новом году в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Митингующие дерутся с полицией, а правительство страны ушло в отставку. Протестующие жгут машины полицейских. В двух регионах Казахстана введет режим чрезвычайного положения. Митинги не утихают.
Россияне считают население Казахстана неразумным
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Россияне нелицеприятно высказываются о казахах
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Кто-то предрекает, что Казахстан войдет в состав России
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Пользователи рекомендуют россиянам не вмешиваться
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Пользователи рассуждают, удастся ли Казахстану объединиться
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Кото-то уже предлагает вводить армию
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Кто-то предрекает скорый конец протестов
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Пользователи считают, что в Казахстане все сложнее, чем в России
Пользователи соцсетей из России активно обсуждают массовые протесты в Казахстане. В свою очередь пользователи из Казахстана призывают россиян не лезть в дела их страны. В Новом году в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Митингующие дерутся с полицией, а правительство страны ушло в отставку. Протестующие жгут машины полицейских. В двух регионах Казахстана введет режим чрезвычайного положения. Митинги не утихают.