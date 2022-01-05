«Круг добра», созданный Путиным, отчитался об успехах

Более 2 тысяч детей в РФ получили помощь от фонда «Круг добра» в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра», созданный по инициативе президента России Владимира Путина, отчитался о результатах за год работы. Фонд помогает в лечении 44 редких заболеваний и в прошедшем году потратил на лекарства 38 млрд рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«По состоянию на декабрь 2021 года редкие дорогостоящие лекарства получают более 2 тысяч детей. Фонд помогает лечить уже 44 заболевания. В общей сложности, фонд закупает для своих подопечных 37 дорогостоящих лекарств, 23 из которых не зарегистрированы в России. В этом году на их закупку он потратил 38 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе фонда.

Также в фонде сообщили, что в 2021 году стартовал прием заявок на закупку лекарств для детей со СМА. Помимо этого, фонд теперь может приобретать зарегистрированные в РФ препараты до их ввода в гражданский оборот.

Отмечается, что благодаря фонду в Санкт-Петербург поступил самый дорогой в мире препарат «Золенгсма», предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии. Фонд закупил этот препарат для 22 детей со СМА, 20 из них его уже получили.

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