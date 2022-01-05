В Нур-Султане введено чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Нур-Султане Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января. Соответствующий указ опубликован на сайте главы страны.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение. Период с 16 часов 5 января 2022 года на срок до 00 часов 19 января 2022 года», — говорится в указе.

Помимо этого, в стране введен комендантский час, который будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа также ограничивается въезд и выезд из города, запрещается организация и проведение мирных собраний.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT.

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