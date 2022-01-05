В Нур-Султане введено чрезвычайное положение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Нур-Султане Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января. Соответствующий указ опубликован на сайте главы страны.

«В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение. Период с 16 часов 5 января 2022 года на срок до 00 часов 19 января 2022 года», — говорится в указе.

Помимо этого, в стране введен комендантский час, который будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа также ограничивается въезд и выезд из города, запрещается организация и проведение мирных собраний.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января. Соответствующий указ опубликован на сайте главы страны. «В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение. Период с 16 часов 5 января 2022 года на срок до 00 часов 19 января 2022 года», — говорится в указе. Помимо этого, в стране введен комендантский час, который будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа также ограничивается въезд и выезд из города, запрещается организация и проведение мирных собраний. Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧП и комендантский час, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...