Екатеринбургский митрополит чуть не погиб на трассе

05 января 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг едва не замерз на трассе Фото: Анна Майорова © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что чуть не погиб перед Рождеством. По его словам, он въехал в сугроб и начал замерзать, но его спасла молитва. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль занесло в сугроб, на улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент меня спасла молитва», — рассказал митрополит. По его словам, сразу после молитвы приехала подмога, благодаря чему он остался жив. «В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент», — подытожил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что чуть не погиб перед Рождеством. По его словам, он въехал в сугроб и начал замерзать, но его спасла молитва. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль занесло в сугроб, на улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент меня спасла молитва», — рассказал митрополит. По его словам, сразу после молитвы приехала подмога, благодаря чему он остался жив. «В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент», — подытожил он.