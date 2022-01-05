Екатеринбургский митрополит чуть не погиб на трассе

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что чуть не погиб перед Рождеством. По его словам, он въехал в сугроб и начал замерзать, но его спасла молитва. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль занесло в сугроб, на улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент меня спасла молитва», — рассказал митрополит.
По его словам, сразу после молитвы приехала подмога, благодаря чему он остался жив. «В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент», — подытожил он.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что чуть не погиб перед Рождеством. По его словам, он въехал в сугроб и начал замерзать, но его спасла молитва. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль занесло в сугроб, на улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент меня спасла молитва», — рассказал митрополит. По его словам, сразу после молитвы приехала подмога, благодаря чему он остался жив. «В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент», — подытожил он.