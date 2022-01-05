Екатеринбургский митрополит чуть не погиб на трассе

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Торжественная встреча главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург, кульберг алексей, владыка евгений, митрополит евгений
Евгений Кульберг едва не замерз на трассе Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что чуть не погиб перед Рождеством. По его словам, он въехал в сугроб и начал замерзать, но его спасла молитва. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль занесло в сугроб, на улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент меня спасла молитва», — рассказал митрополит.

По его словам, сразу после молитвы приехала подмога, благодаря чему он остался жив. «В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент», — подытожил он.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что чуть не погиб перед Рождеством. По его словам, он въехал в сугроб и начал замерзать, но его спасла молитва. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль занесло в сугроб, на улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент меня спасла молитва», — рассказал митрополит. По его словам, сразу после молитвы приехала подмога, благодаря чему он остался жив. «В такие моменты понимаешь, что наша жизнь целиком находится в руках Божиих. Она может оборваться в любой момент», — подытожил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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