Протестующие захватили аэропорт Алматы

05 января 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Аэропорт Алматы захвачен протестующими Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Аэропорт Алматы захвачен, идет эвакуация сотрудников, об этом сообщается telegram-канал «Орда» со ссылкой на очевидцев. В это же время группа людей пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. «Полиция отстреливается на крыше здания, применяют светошумовые гранаты. Здание полиции находится в спальном районе города, вокруг много жилых домов. Местные жители опасаются мародерства», — отметил корреспондент. Информацию о падении аэропорта подтвердил блогер Алишер Еликбаев, находящийся там. «Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: „Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет“», — сообщил он каналу «Орда». Обновлено в 20:27: Позже в аэропорту подтвердили информацию о захвате. «Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт», — рассказал представитель авиагавани корреспонденту «Орды». Представитель добавил, что находившиеся в аэропорту военные ушли оттуда и сотрудникам пришлось заняться эвакуацией пассажиров. Протесты начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны происходят жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры и интернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аэропорт Алматы захвачен, идет эвакуация сотрудников, об этом сообщается telegram-канал «Орда» со ссылкой на очевидцев. В это же время группа людей пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. «Полиция отстреливается на крыше здания, применяют светошумовые гранаты. Здание полиции находится в спальном районе города, вокруг много жилых домов. Местные жители опасаются мародерства», — отметил корреспондент. Информацию о падении аэропорта подтвердил блогер Алишер Еликбаев, находящийся там. «Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: „Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет“», — сообщил он каналу «Орда». Обновлено в 20:27: Позже в аэропорту подтвердили информацию о захвате. «Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт», — рассказал представитель авиагавани корреспонденту «Орды». Представитель добавил, что находившиеся в аэропорту военные ушли оттуда и сотрудникам пришлось заняться эвакуацией пассажиров. Протесты начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны происходят жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры и интернет.