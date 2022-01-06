РПЦ: как правильно провести сочельник и Рождество

Исповедоваться нужно до рождественской службы Фото: Анна Майорова © URA.RU

До Рождества православные христиане соблюдают пост и исповедуются, чтобы прийти на причастие на рождественскую службу. Об этом URA.RU рассказали протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно и протоиерей, настоятель московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин.

«У нас пост до 7 января. Сочельник последний постный день. 6-го и 7-го уже после ночной службы мы приходим домой и разговляемся. В сочельник никаких стирок, уборок. До сочельника люди прибираются и приходят в этот день причащаться. Второе причастие ночью, на рождественской литургии», — сказал Лев Махно.

Федор Бородин рассказал, что нужно делать за день до Рождества. «Это день наиболее строгого поста, внимания к себе, ограничения от развлечений и погружения в молитву. Обычно в храм на службу приходят с утра. Там длинная красивая служба. А вечером, приготовившись, все приходят в храм на рождественскую службу, заранее исповедовавшись», — объяснил протоиерей.

По его словам, в храм приходить необязательно: «Откройте Евангелие, почитайте о Рождестве христовом, помолитесь. Можно включить трансляцию богослужения из храма». Бородин, кроме того, рассказал, почему Рождество так важно для христиан. «Праздник в том, что Бог человека любит настолько, что идет на крестную смерть. Мы с возрастом понимаем, что наше главное сокровище на земле — это люди, которые тебя любят. Их обычно немного, а тут мы еще узнаем, что мы Богом любимы. Вне зависимости от того, какие мы. И это наша радость», — заключил настоятель храма.

Православные христиане отмечают Рождество 7 января. Тогда заканчивается пост. В этот день верующие чествуют рождение Иисуса Христа.

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