Фонд президентских грантов помог уникальному проекту из Чечни. Соискателям дали 10 шансов

05 января 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы, с общероссийским охватом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоммерческая организация «Центр компетенции сельской молодежи» из Чечни смогла выиграть поддержку в рамках Фонда президентских грантов с 10 раза. Фонд выделил на их проект 958 тысяч рублей. «Среди победивших инициатив есть проекты, которые смогли получить поддержку только с 10 попытки. Например, это „Центр компетенции сельской молодежи“. Также „Создание центра профилактики и разрешения социальных конфликтов в условиях возникновения социальных рисков в обществе“ из Республики Башкортостан — 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда. Общественная организация в 2021 году из 22 318 поступивших на конкурсы инициатив выделила поддержку 4 144 НКО на сумму 8,3 млрд рублей. Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы, с общероссийским охватом. Общий грантовый фонд на 2021 год составил 10 млрд рублей. В том году первый конкурс завершился в середине января. Тогда самый крупный грант в 119 млн рублей получил образовательный проект российского дирижера Юрия Башмета, посвященный молодым дарованиям России. Фонд президентских грантов начал работать с 2017 года. В рамках 11 конкурсов было рассмотрено 100 тысяч проектов от 31 тысячи НКО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоммерческая организация «Центр компетенции сельской молодежи» из Чечни смогла выиграть поддержку в рамках Фонда президентских грантов с 10 раза. Фонд выделил на их проект 958 тысяч рублей. «Среди победивших инициатив есть проекты, которые смогли получить поддержку только с 10 попытки. Например, это „Центр компетенции сельской молодежи“. Также „Создание центра профилактики и разрешения социальных конфликтов в условиях возникновения социальных рисков в обществе“ из Республики Башкортостан — 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда. Общественная организация в 2021 году из 22 318 поступивших на конкурсы инициатив выделила поддержку 4 144 НКО на сумму 8,3 млрд рублей. Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы, с общероссийским охватом. Общий грантовый фонд на 2021 год составил 10 млрд рублей. В том году первый конкурс завершился в середине января. Тогда самый крупный грант в 119 млн рублей получил образовательный проект российского дирижера Юрия Башмета, посвященный молодым дарованиям России. Фонд президентских грантов начал работать с 2017 года. В рамках 11 конкурсов было рассмотрено 100 тысяч проектов от 31 тысячи НКО.