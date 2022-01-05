Некоммерческая организация «Центр компетенции сельской молодежи» из Чечни смогла выиграть поддержку в рамках Фонда президентских грантов с 10 раза. Фонд выделил на их проект 958 тысяч рублей.
«Среди победивших инициатив есть проекты, которые смогли получить поддержку только с 10 попытки. Например, это „Центр компетенции сельской молодежи“. Также „Создание центра профилактики и разрешения социальных конфликтов в условиях возникновения социальных рисков в обществе“ из Республики Башкортостан — 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда.
Общественная организация в 2021 году из 22 318 поступивших на конкурсы инициатив выделила поддержку 4 144 НКО на сумму 8,3 млрд рублей. Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы, с общероссийским охватом.
Общий грантовый фонд на 2021 год составил 10 млрд рублей. В том году первый конкурс завершился в середине января. Тогда самый крупный грант в 119 млн рублей получил образовательный проект российского дирижера Юрия Башмета, посвященный молодым дарованиям России.
Фонд президентских грантов начал работать с 2017 года. В рамках 11 конкурсов было рассмотрено 100 тысяч проектов от 31 тысячи НКО.
Некоммерческая организация «Центр компетенции сельской молодежи» из Чечни смогла выиграть поддержку в рамках Фонда президентских грантов с 10 раза. Фонд выделил на их проект 958 тысяч рублей. «Среди победивших инициатив есть проекты, которые смогли получить поддержку только с 10 попытки. Например, это „Центр компетенции сельской молодежи“. Также „Создание центра профилактики и разрешения социальных конфликтов в условиях возникновения социальных рисков в обществе“ из Республики Башкортостан — 2 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Фонда. Общественная организация в 2021 году из 22 318 поступивших на конкурсы инициатив выделила поддержку 4 144 НКО на сумму 8,3 млрд рублей. Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы, с общероссийским охватом. Общий грантовый фонд на 2021 год составил 10 млрд рублей. В том году первый конкурс завершился в середине января. Тогда самый крупный грант в 119 млн рублей получил образовательный проект российского дирижера Юрия Башмета, посвященный молодым дарованиям России. Фонд президентских грантов начал работать с 2017 года. В рамках 11 конкурсов было рассмотрено 100 тысяч проектов от 31 тысячи НКО.