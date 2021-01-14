Российская власть определила самые важные для страны организации

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Сергей Кириенко подвел итоги нового конкурса для НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России подведены итоги первого в 2021 году конкурса для некоммерческих организаций (НКО) на предоставление президентских грантов. 14 января первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что поддержку государства получили две тысячи социально-ориентированных проектов. Среди них большая часть посвящена здравоохранению. Также широко представлены проекты, связанные с социальной поддержкой граждан и с защитой исторической памяти, передает корреспондент URA.RU.

Всего между победителями с 1 февраля будет распределено 4,162 млрд рублей. Самый большой грант в 119 млн рублей будет выделен образовательному проекту «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». «В условиях пандемии НКО могут быть очень надежными партнерами и для граждан, и для государства. Они берут на себя часть ответственности и всерьез помогают большому числу людей, — сказал Кириенко. — Очень важно, чтобы не получилось так, что одни и те же участники получают поддержку. Из двух тысяч победителей 40% — это те, кто раньше никогда не побеждал и получают гранты впервые».

Распределение из "Фонда президентских грантов". Москва
Сергей Кириенко рассказал об особенностях нового конкурса
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политик также рассказал, что четырем НКО удалось выиграть президентские гранты с 9 попытки. Среди таких организаций — брянское отделение общественного движения «Школа безопасности». Оно получило 1,296 млн рублей на проект по обучению старшеклассников и студентов основам безопасного поведения и оказанию первой помощи.

Фонд президентских грантов начал работать с 2017 года и провел за это время десять конкурсов. На последний с 1 сентября по 15 октября было подано 10 063 заявок. Весной стартует новый конкурс, на котором НКО получат поддержку от государства к 1 июля.

Распределение из "Фонда президентских грантов". Москва
Самый большой грант в 119 млн рублей выиграл проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Распределение из "Фонда президентских грантов". Москва
Организаторы выбрали победителей из 10 063 заявок
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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