Более 400 пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево. «Сидим более суток»

06 января 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Пассажиры не могут вылететь на Кубу более 12 часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево около 400 человек не могут уже более 12 часов вылететь в курортный город Кубы Варадеро. Об этом сообщила одна из пассажирок. «Сидим в аэропорту уже более 12 часов. Некоторые уже более суток. Вылет должен был быть изначально в 5:30, потом его перенесли на 14:30. Собственно, с 12 часов мы здесь. Каждый раз говорят, что переносят. С самого начала говорят, что неисправный самолет. Конечная точка у нас — Варадеро. В 12 часов представитель туроператора сказала, что в 1:30 самолет точно вылетит, но прилетит он в Гавану», — передает слова девушки РЕН.ТВ. Пассажиром объяснили, что воздушное судно не может вылететь по техническим причинам. «Система запуска, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны, есть во многих других аэропортах. В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — заявили гражданам. Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать. 30 декабря также свыше восьмидесяти рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Московского региона, напоминает «Подмосковье сегодня». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В московском аэропорту Шереметьево около 400 человек не могут уже более 12 часов вылететь в курортный город Кубы Варадеро. Об этом сообщила одна из пассажирок. «Сидим в аэропорту уже более 12 часов. Некоторые уже более суток. Вылет должен был быть изначально в 5:30, потом его перенесли на 14:30. Собственно, с 12 часов мы здесь. Каждый раз говорят, что переносят. С самого начала говорят, что неисправный самолет. Конечная точка у нас — Варадеро. В 12 часов представитель туроператора сказала, что в 1:30 самолет точно вылетит, но прилетит он в Гавану», — передает слова девушки РЕН.ТВ. Пассажиром объяснили, что воздушное судно не может вылететь по техническим причинам. «Система запуска, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны, есть во многих других аэропортах. В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — заявили гражданам. Ранее в аэропорту Шереметьево сообщили, что с 30 декабря будет закрыт терминал F. Уточняется, что терминал планируют реконструировать. 30 декабря также свыше восьмидесяти рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Московского региона, напоминает «Подмосковье сегодня».