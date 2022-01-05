05 января 2022

Кардиолог Бокерия: люди должны жить 100 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Бокерия предположил, что человек должен прожить один век Фото:

Человек должен жить 100 лет, но были сообщения и о 180-летних людях. Такое заявление сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Сто пятьдесят — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — цитирует РИА «Новости» Бокерию.

Бокерия сообщил, что была информация о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Он предположил, что во времена ее рождения еще не вели четкие учетные записи, поэтому невозможно узнать точный возраст. По словам врача, в Лондоне похоронен человек, проживший 180 лет.

Ранее Бокерия рассказал, как продлить жизнь. По его словам, ходьба, даже два часа в неделю, способна удлинить продолжительность жизни на шесть-восемь лет, передает сайт MK.RU. Также он посоветовал правильно питаться и отказаться от алкоголя.

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Человек должен жить 100 лет, но были сообщения и о 180-летних людях. Такое заявление сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. «Сто пятьдесят — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — цитирует РИА «Новости» Бокерию. Бокерия сообщил, что была информация о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Он предположил, что во времена ее рождения еще не вели четкие учетные записи, поэтому невозможно узнать точный возраст. По словам врача, в Лондоне похоронен человек, проживший 180 лет. Ранее Бокерия рассказал, как продлить жизнь. По его словам, ходьба, даже два часа в неделю, способна удлинить продолжительность жизни на шесть-восемь лет, передает сайт MK.RU. Также он посоветовал правильно питаться и отказаться от алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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