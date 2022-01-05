Кардиолог Бокерия: люди должны жить 100 лет

06 января 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Бокерия предположил, что человек должен прожить один век Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человек должен жить 100 лет, но были сообщения и о 180-летних людях. Такое заявление сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. «Сто пятьдесят — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — цитирует РИА «Новости» Бокерию. Бокерия сообщил, что была информация о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Он предположил, что во времена ее рождения еще не вели четкие учетные записи, поэтому невозможно узнать точный возраст. По словам врача, в Лондоне похоронен человек, проживший 180 лет. Ранее Бокерия рассказал, как продлить жизнь. По его словам, ходьба, даже два часа в неделю, способна удлинить продолжительность жизни на шесть-восемь лет, передает сайт MK.RU . Также он посоветовал правильно питаться и отказаться от алкоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человек должен жить 100 лет, но были сообщения и о 180-летних людях. Такое заявление сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. «Сто пятьдесят — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет», — цитирует РИА «Новости» Бокерию. Бокерия сообщил, что была информация о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Он предположил, что во времена ее рождения еще не вели четкие учетные записи, поэтому невозможно узнать точный возраст. По словам врача, в Лондоне похоронен человек, проживший 180 лет. Ранее Бокерия рассказал, как продлить жизнь. По его словам, ходьба, даже два часа в неделю, способна удлинить продолжительность жизни на шесть-восемь лет, передает сайт MK.RU. Также он посоветовал правильно питаться и отказаться от алкоголя.