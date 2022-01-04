Академик Бокерия назвал простой способ продлить жизнь

04 января 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Лео Бокерия призвал россиян больше ходить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ходьба, даже два часа в неделю, может продлить человеку жизнь на шесть-восемь лет. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. «Человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет [дольше], в отличие от того, кто ведет сидячий образ жизни», — заявил Бокерия в интервью РИА «Новости», сославшись на глобальное американское исследование. По его словам, необходимую физическую нагрузки можно получить, даже живя в однокомнатной квартире — просто походив и «пошевелив ногами». Особенно это актуально сейчас, в период самоизоляции. По мнению академика, самоизоляция никак не может помешать здоровому образу жизни. Будущим долгожителям, помимо физической нагрузки, следует также правильно питаться и отказаться от алкоголя, отмечает Бокерия. Ранее главный внештатный специалист, гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева и доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с URA.RU рассказали, в чем заключается секрет долгой жизни. По их мнению, кроме здорового образа жизни, требуются еще генетическая предрасположенность, хорошо отлаженная система здравоохранения и социальная активность самих граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ходьба, даже два часа в неделю, может продлить человеку жизнь на шесть-восемь лет. Об этом заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия. «Человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет [дольше], в отличие от того, кто ведет сидячий образ жизни», — заявил Бокерия в интервью РИА «Новости», сославшись на глобальное американское исследование. По его словам, необходимую физическую нагрузки можно получить, даже живя в однокомнатной квартире — просто походив и «пошевелив ногами». Особенно это актуально сейчас, в период самоизоляции. По мнению академика, самоизоляция никак не может помешать здоровому образу жизни. Будущим долгожителям, помимо физической нагрузки, следует также правильно питаться и отказаться от алкоголя, отмечает Бокерия. Ранее главный внештатный специалист, гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева и доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с URA.RU рассказали, в чем заключается секрет долгой жизни. По их мнению, кроме здорового образа жизни, требуются еще генетическая предрасположенность, хорошо отлаженная система здравоохранения и социальная активность самих граждан.