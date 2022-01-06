На Украине обвинили Европу в возможном газовом коллапсе страны

Газпром нанес Украине несколько ударов под дых, считает Алексей Кущ Фото: Илья Московец © URA.RU

Европа и Россия виноваты в том, что на Украине в скором времени могут возникнуть перебои с поставками газа. Таким мнением поделился украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Газпром нанес нашей политической элите несколько ударов под дых, сперва закрыв реверс из Венгрии (которую подсоединили через новый коннектор к Турецкому потоку). Затем — сократив прокачку газа по территории Украины в сторону Словакии. Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине — это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии Европы», — такое мнение он высказал в колонке издания «Главред».

Он также высказал мнение, что украинская газотранспортная система выключена из этой схемы. По его словам, в Евросоюзе понимают: если есть политический контроль над проектами транзита, это гарантирует низкие цены на природный газ. Таким образом, из-за отказа Украины покупать топливо напрямую у России, первая не имеет возможности обеспечить себя дешевым газом.

Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что Украина столкнется с нехваткой газа в феврале этого года, напоминает Nation News. В свою очередь, кража российского газа из трубы во время транзита приведет к расторжению договора о транспортировке голубого топлива с Украиной. Такое мнение выразил член Совфеда Алексей Пушков, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

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