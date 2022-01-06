Экс-юрист ПФР: как будут считать пенсии россиян в 2022 году

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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, сугроб, снег, зима, пенсионеры
Неоплачиваемую работу председателя СНТ не учтут в стаже для пенсии Фото:

В 2022 году периоды профессионального обучения включат в северный стаж для назначения пенсии. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, которая была главой юридической группы в одном из управлений Пенсионного фонда (ПФР).

  • С 2022 года в северный стаж включат периоды профессионального обучения и прохождения курсов повышения квалификации. Для этого обучение должно быть обязательном, а за работником должны сохранить его место и средний заработок. Также в это время должны быть отчисления на пенсионное страхование, сообщила Ирина Сивакова в своей группе в соцсети «ВКонтакте» «Юридические тонкости»;
  • Службу в Вооруженных силах и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет также засчитывают в стаж для назначения страховой пенсии и при ее расчете. В стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, не засчитывают службу в армии или отпуск по уходу за ребенком;
  • Работа в качестве председателя СНТ или гаражного кооператива не будет включена в стаж, если ее не оплачивали. Если такой председатель получает выплату, то его не признают работающим пенсионером и не лишат индексации, рассказала Сивакова.

С 2022 года досрочно выйти на пенсию смогут люди, которых сократили на работе. Закон вступил в силу 1 января. Этим правом смогут воспользоваться граждане предпенсионного возраста.

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В 2022 году периоды профессионального обучения включат в северный стаж для назначения пенсии. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, которая была главой юридической группы в одном из управлений Пенсионного фонда (ПФР). С 2022 года досрочно выйти на пенсию смогут люди, которых сократили на работе. Закон вступил в силу 1 января. Этим правом смогут воспользоваться граждане предпенсионного возраста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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