Экс-юрист ПФР: как будут считать пенсии россиян в 2022 году

Неоплачиваемую работу председателя СНТ не учтут в стаже для пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году периоды профессионального обучения включат в северный стаж для назначения пенсии. Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, которая была главой юридической группы в одном из управлений Пенсионного фонда (ПФР).

С 2022 года в северный стаж включат периоды профессионального обучения и прохождения курсов повышения квалификации. Для этого обучение должно быть обязательном, а за работником должны сохранить его место и средний заработок. Также в это время должны быть отчисления на пенсионное страхование, сообщила Ирина Сивакова в своей группе в соцсети «ВКонтакте» «Юридические тонкости»;

Службу в Вооруженных силах и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет также засчитывают в стаж для назначения страховой пенсии и при ее расчете. В стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, не засчитывают службу в армии или отпуск по уходу за ребенком;

Работа в качестве председателя СНТ или гаражного кооператива не будет включена в стаж, если ее не оплачивали. Если такой председатель получает выплату, то его не признают работающим пенсионером и не лишат индексации, рассказала Сивакова.

С 2022 года досрочно выйти на пенсию смогут люди, которых сократили на работе. Закон вступил в силу 1 января. Этим правом смогут воспользоваться граждане предпенсионного возраста.