Новой категории россиян разрешили досрочно выходить на пенсию

01 января 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Россияне, которых сократили на работе, смогут выйти на пенсию на два года раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон, позволяющий досрочно выйти на пенсию людям, которых сократили на работе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше при соблюдении следующих условий: работника уволили из-за сокращения штата или ликвидации организации, страховой стаж работника не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — сообщается на сайте Кремля. Ранее в ПФР озвучили возраст выхода на пенсию в 2022 году. Так, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 лет и мужчины в возрасте с 61,5 лет. Досрочно выйти на пенсию смогут россияне, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон, позволяющий досрочно выйти на пенсию людям, которых сократили на работе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше при соблюдении следующих условий: работника уволили из-за сокращения штата или ликвидации организации, страховой стаж работника не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — сообщается на сайте Кремля. Ранее в ПФР озвучили возраст выхода на пенсию в 2022 году. Так, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 лет и мужчины в возрасте с 61,5 лет. Досрочно выйти на пенсию смогут россияне, чья работа признана тяжелой или опасной для жизни и здоровья.