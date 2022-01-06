Россияне раскрыли свои главные страхи 2022 года

Больше всего жители России боятся безденежья и потери работы. Часть опрошенных опасается болезней. Опрос провел сервис SuperJob.
«Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов», — результаты опроса есть у издания РБК.
Отмечается также, что 11% опрошенных боятся, что нынешний год будет хуже 2021. Еще один страх — страх одиночества, о котором упомянули 8% мужчин и 4% женщин (всего 6% опрошенных). Боятся обвала рубля 8% (10% мужчин и 6% женщин). Каждого пятого участника опроса ничего не пугает (21%). Большинству бесстрашных больше 45 лет (22% из них), у них есть высокий доход — более 80 тысяч рублей в месяц (25% респондентов).
В 2020 году ВЦИОМ провел подобный опрос. По его результатам стало понятно, что 48% россиян боятся из-за коронавируса потерять работу, доходы, столько же опрошенных — что коронавирусом заболеет кого-то из членов семьи. Треть россиян (33%) сообщают, что опасность болезни для них более значима.
Больше всего жители России боятся безденежья и потери работы. Часть опрошенных опасается болезней. Опрос провел сервис SuperJob. «Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов», — результаты опроса есть у издания РБК. Отмечается также, что 11% опрошенных боятся, что нынешний год будет хуже 2021. Еще один страх — страх одиночества, о котором упомянули 8% мужчин и 4% женщин (всего 6% опрошенных). Боятся обвала рубля 8% (10% мужчин и 6% женщин). Каждого пятого участника опроса ничего не пугает (21%). Большинству бесстрашных больше 45 лет (22% из них), у них есть высокий доход — более 80 тысяч рублей в месяц (25% респондентов). В 2020 году ВЦИОМ провел подобный опрос. По его результатам стало понятно, что 48% россиян боятся из-за коронавируса потерять работу, доходы, столько же опрошенных — что коронавирусом заболеет кого-то из членов семьи. Треть россиян (33%) сообщают, что опасность болезни для них более значима.