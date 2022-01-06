Россияне раскрыли свои главные страхи 2022 года

06 января 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

11% опрошенных боятся, что 2022 год будет хуже прошлого Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больше всего жители России боятся безденежья и потери работы. Часть опрошенных опасается болезней. Опрос провел сервис SuperJob. «Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов», — результаты опроса есть у издания РБК. Отмечается также, что 11% опрошенных боятся, что нынешний год будет хуже 2021. Еще один страх — страх одиночества, о котором упомянули 8% мужчин и 4% женщин (всего 6% опрошенных). Боятся обвала рубля 8% (10% мужчин и 6% женщин). Каждого пятого участника опроса ничего не пугает (21%). Большинству бесстрашных больше 45 лет (22% из них), у них есть высокий доход — более 80 тысяч рублей в месяц (25% респондентов). В 2020 году ВЦИОМ провел подобный опрос. По его результатам стало понятно, что 48% россиян боятся из-за коронавируса потерять работу, доходы, столько же опрошенных — что коронавирусом заболеет кого-то из членов семьи. Треть россиян (33%) сообщают, что опасность болезни для них более значима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Больше всего жители России боятся безденежья и потери работы. Часть опрошенных опасается болезней. Опрос провел сервис SuperJob. «Безденежья и бедности боятся 29% респондентов, потери работы и невозможности вновь найти хорошее место — 28%. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов», — результаты опроса есть у издания РБК. Отмечается также, что 11% опрошенных боятся, что нынешний год будет хуже 2021. Еще один страх — страх одиночества, о котором упомянули 8% мужчин и 4% женщин (всего 6% опрошенных). Боятся обвала рубля 8% (10% мужчин и 6% женщин). Каждого пятого участника опроса ничего не пугает (21%). Большинству бесстрашных больше 45 лет (22% из них), у них есть высокий доход — более 80 тысяч рублей в месяц (25% респондентов). В 2020 году ВЦИОМ провел подобный опрос. По его результатам стало понятно, что 48% россиян боятся из-за коронавируса потерять работу, доходы, столько же опрошенных — что коронавирусом заболеет кого-то из членов семьи. Треть россиян (33%) сообщают, что опасность болезни для них более значима.