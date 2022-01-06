Глава РПЦ обратился к россиянам в преддверии Рождества

06 января 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл пожелал сил для совершения добрых дел и изгнать страх из своих сердец Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим Рождеством православных. В обращении он пожелал радости, здоровья, бодрости духа и сил для совершения добрых дел. «Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. <…> Господь да ниспошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения», — сообщается в рождественском послании Патриарха Кирилла на сайте РПЦ. По его словам, людям сейчас не хватает ощущения безопасности, защищенности и спокойствия, когда сложно что-то прогнозировать и строить планы, есть неуверенность в будущем. В этих непростых условиях особенно остро ощущается «хрупкость человеческого бытия», люди осознали важность общения с родными и близкими, сказал Патриарх. «Только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел», — сказал он. Ранее в РПЦ рассказали, как правильно провести сочельник и Рождество. Православные христиане до праздника соблюдают пост и исповедуются, чтобы посетить причастие на рождественской службе, сообщили URA.RU протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно и протоиерей, настоятель московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим Рождеством православных. В обращении он пожелал радости, здоровья, бодрости духа и сил для совершения добрых дел. «Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. <…> Господь да ниспошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения», — сообщается в рождественском послании Патриарха Кирилла на сайте РПЦ. По его словам, людям сейчас не хватает ощущения безопасности, защищенности и спокойствия, когда сложно что-то прогнозировать и строить планы, есть неуверенность в будущем. В этих непростых условиях особенно остро ощущается «хрупкость человеческого бытия», люди осознали важность общения с родными и близкими, сказал Патриарх. «Только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел», — сказал он. Ранее в РПЦ рассказали, как правильно провести сочельник и Рождество. Православные христиане до праздника соблюдают пост и исповедуются, чтобы посетить причастие на рождественской службе, сообщили URA.RU протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно и протоиерей, настоятель московского храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин.