7 января отменили рейс в Казахстан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Рейс из Екатеринбурга в Алматы, бывшую столицу Казахстана, отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кольцово.

«Прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 11:00 7 января. Перевозчик — компания „Уральские авиалинии“», — такая информация размещена на сайте.

В Казахстане 2 января начались беспорядки из-за роста стоимости сниженного газа. Власти пообещали снизить цены, но протесты не прекратились. 5 января в Алма-Аты захватили аэропорт. Оттуда эвакуировали сотрудников. «Аэрофлот» отменил утренние самолеты на 6 января в РФ из Казахстана.

В Кольцово отменяют рейсы в Казахстан Скриншот с сайта аэропорта Кольцово