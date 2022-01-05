05 января 2022
04 января 2022
03 января 2022
02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021

В Екатеринбурге отменяют авиарейсы до Казахстана. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолеты
7 января отменили рейс в Казахстан Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Рейс из Екатеринбурга в Алматы, бывшую столицу Казахстана, отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кольцово.

«Прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 11:00 7 января. Перевозчик — компания „Уральские авиалинии“», — такая информация размещена на сайте.

В Казахстане 2 января начались беспорядки из-за роста стоимости сниженного газа. Власти пообещали снизить цены, но протесты не прекратились. 5 января в Алма-Аты захватили аэропорт. Оттуда эвакуировали сотрудников. «Аэрофлот» отменил утренние самолеты на 6 января в РФ из Казахстана.

В Кольцово отменяют рейсы в Казахстан

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рейс из Екатеринбурга в Алматы, бывшую столицу Казахстана, отменен. Об этом сообщается на сайте аэропорта Кольцово. «Прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы должен был вылететь из аэропорта Кольцово в 11:00 7 января. Перевозчик — компания „Уральские авиалинии“», — такая информация размещена на сайте. В Казахстане 2 января начались беспорядки из-за роста стоимости сниженного газа. Власти пообещали снизить цены, но протесты не прекратились. 5 января в Алма-Аты захватили аэропорт. Оттуда эвакуировали сотрудников. «Аэрофлот» отменил утренние самолеты на 6 января в РФ из Казахстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...