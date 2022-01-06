Сотни силовиков ранены в столкновениях в Алма-Ате, есть погибшие

В ходе столкновений с протестующими в Алма-Ате 353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана получили ранения. Еще 12 силовиков погибли.
«12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения», — сообщает «Sputnik Казахстан».
По информации городской комендатуры, в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По словам журналистов местных телеканалов, такие травмы характеры для террористических банд, действующих на территории республики.
В ходе столкновений с протестующими в Алма-Ате 353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана получили ранения. Еще 12 силовиков погибли. «12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения», — сообщает «Sputnik Казахстан». По информации городской комендатуры, в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По словам журналистов местных телеканалов, такие травмы характеры для террористических банд, действующих на территории республики.