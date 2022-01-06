Сотни силовиков ранены в столкновениях в Алма-Ате, есть погибшие

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Силовики получили ранения в ходе стычек с протестующими Фото:
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Беспорядки в Казахстане

В ходе столкновений с протестующими в Алма-Ате 353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана получили ранения. Еще 12 силовиков погибли.

«12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения», — сообщает «Sputnik Казахстан».

По информации городской комендатуры, в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По словам журналистов местных телеканалов, такие травмы характеры для террористических банд, действующих на территории республики.

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В ходе столкновений с протестующими в Алма-Ате 353 сотрудника правоохранительных органов Казахстана получили ранения. Еще 12 силовиков погибли. «12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения», — сообщает «Sputnik Казахстан». По информации городской комендатуры, в ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика. По словам журналистов местных телеканалов, такие травмы характеры для террористических банд, действующих на территории республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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