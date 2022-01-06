Криминальный авторитет призвал протестующих казахов объединиться. «Здесь люди умирают»

06 января 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Арман Джумагельдиев испугался протестов и призвал объединяться Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Арман Дикий) пожаловался на смерть людей в Казахстане во время акций протеста и призвал людей объединяться. В своем видеообращении он осудил мародеров. «Грабят все магазины. Это разве митинги? Это хаос, анархия! Каждый пользуется этим. Давайте объединимся. Вы поймите всю серьезность. Здесь люди умирают! Это уже не мирные митинги. Это уже беспредел», — сказал он в прямом эфире в своем instagram-аккаунте. Казахский авторитет проживал в Турции, однако вернулся на родину. Ранее он поддержал войну в Карабахе. Он также пожелал победы Азербайджану. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Арман Дикий) пожаловался на смерть людей в Казахстане во время акций протеста и призвал людей объединяться. В своем видеообращении он осудил мародеров. «Грабят все магазины. Это разве митинги? Это хаос, анархия! Каждый пользуется этим. Давайте объединимся. Вы поймите всю серьезность. Здесь люди умирают! Это уже не мирные митинги. Это уже беспредел», — сказал он в прямом эфире в своем instagram-аккаунте. Казахский авторитет проживал в Турции, однако вернулся на родину. Ранее он поддержал войну в Карабахе. Он также пожелал победы Азербайджану. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения.