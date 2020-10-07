Криминальные авторитеты поддержали войну в Нагорном Карабахе и пожелали победы Азербайджану. Об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
«Казахский бандит Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман, который сейчас живет в Турции, поддержал войну в Карабахе. Это постмодерн, здесь воры и бандиты обращаются к религиям и поддерживают официальные правительства. Теперь, пожалуй, вы видели все», — сообщает канал.
В своей речи Арман Дикий заявил: «Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни президенту Эрдогану, так как мы его знаем как нашего лидера, нашего раиса („руководитель“, „вождь“ на арабском языке). Дай Аллах победу Азербайджану в Нагорном Карабахе, дай Аллах всем тюркам победу!» После этого Арман Дикий разрезал торт, на котором были изображены флаги тюркских государств: Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
Арман Дикий выделяется в среде криминалитета активной политической позицией, что несвойственно ворам, которые подчеркивают свою аполитичность. Еще в 2005 году в Казахстане он состоял в политическом движении в поддержку Нурсултана Назарбаева, выступал за силовой разгон оппозиционеров. Джумагельдиев считался ближайшим соратником вора в законе Надира Салифова по кличке Гули, который 20 августа был застрелен в Анталии. Самого Гули подозревали в том, что он имеет связи с казахскими спецслужбами. Гули также делал политические заявления, даже считали, что он планировал легализоваться в турецкой политике. В 2018 году Гули заявил, что объявляет войну главному врагу турецкого президента, философу и богослову Фетхуллаху Гюлену и его сторонникам. Президент Реджеп Эрдоган назвал Гюлена, который уже много лет живет в США, своим личным врагом после неудавшейся попытки военного переворота.
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