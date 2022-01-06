Депутаты ГД придумали, как быстрее находить пропавших людей

06 января 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

После звонка в 112 будут передаваться данные о местоположении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Госдуме разрабатывают законопроект, который упростит поиск пропавших людей с помощью геолокации. Об этом рассказал URA.RU координатор поискового отряда «Лиза Алерт», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. «Сейчас можно быстро получить данные о геолокации, но они недостаточно точные, чтобы можно было найти человека. Мы будем делать вторую часть [закона]. Это отдельный законопроект, который направлен на повышение точности. Начнется сессия, будем с этим плотно работать. То есть до конца июля мы должны уже его принять», — сказал Олег Леонов. По его словам, проект закона предполагает три улучшения. «Первая — это сделать так, чтобы сотовые операторы передавали местоположение пропавшего человека с точностью не более 500 метров. Технически это возможно, нужно модернизировать сотовые сети. Это не так дорого стоит. Второе — это когда человек звонит на 112, чтобы в момент вызова передавались его координаты, которые определены по спутникам. Они все равно есть в телефоне, просто сейчас они не передаются. Третье — надо аварийно-спасательным формированиям (АСС) разрешить использовать специальные поисковые устройства, которые могут вести поиск включенных мобильных телефонов», — объяснил депутат. Поправки в федеральный закон «О связи» были приняты 9 июня 2021 года. Благодаря этому полиция может запрашивать у операторов связи данные мобильного устройства сразу же, как только поступит заявление о пропаже человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме разрабатывают законопроект, который упростит поиск пропавших людей с помощью геолокации. Об этом рассказал URA.RU координатор поискового отряда «Лиза Алерт», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. «Сейчас можно быстро получить данные о геолокации, но они недостаточно точные, чтобы можно было найти человека. Мы будем делать вторую часть [закона]. Это отдельный законопроект, который направлен на повышение точности. Начнется сессия, будем с этим плотно работать. То есть до конца июля мы должны уже его принять», — сказал Олег Леонов. По его словам, проект закона предполагает три улучшения. «Первая — это сделать так, чтобы сотовые операторы передавали местоположение пропавшего человека с точностью не более 500 метров. Технически это возможно, нужно модернизировать сотовые сети. Это не так дорого стоит. Второе — это когда человек звонит на 112, чтобы в момент вызова передавались его координаты, которые определены по спутникам. Они все равно есть в телефоне, просто сейчас они не передаются. Третье — надо аварийно-спасательным формированиям (АСС) разрешить использовать специальные поисковые устройства, которые могут вести поиск включенных мобильных телефонов», — объяснил депутат. Поправки в федеральный закон «О связи» были приняты 9 июня 2021 года. Благодаря этому полиция может запрашивать у операторов связи данные мобильного устройства сразу же, как только поступит заявление о пропаже человека.