В Казахстан прибыли миротворцы, которых отправили в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Среди них есть десантники из России. Также в состав вошли подразделения вооруженных сил Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.
«В Казахстан начали прибывать миротворцы», — сообщает сайт MK.RU. Самолет Ил-76 с миротворцами вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье.
Ранее страны-члены ОДКБ решили отправить миротворцев в Казахстан. Россия направила подразделение воздушно-десантных войск. С такой просьбой к лидерам стран ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Позже премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил об отправке миссии ОДКБ.
Протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной стал рост цен на сжиженный газ. Граждане просили снизить стоимость вдвое. Токаев сообщил об отставке правительства, в стране объявили чрезвычайное положение. В результате беспорядков пострадали более 1000 человек.
В Казахстан прибыли миротворцы, которых отправили в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Среди них есть десантники из России. Также в состав вошли подразделения вооруженных сил Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. «В Казахстан начали прибывать миротворцы», — сообщает сайт MK.RU. Самолет Ил-76 с миротворцами вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Ранее страны-члены ОДКБ решили отправить миротворцев в Казахстан. Россия направила подразделение воздушно-десантных войск. С такой просьбой к лидерам стран ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Позже премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил об отправке миссии ОДКБ. Протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной стал рост цен на сжиженный газ. Граждане просили снизить стоимость вдвое. Токаев сообщил об отставке правительства, в стране объявили чрезвычайное положение. В результате беспорядков пострадали более 1000 человек.