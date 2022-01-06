В Казахстан прибыл первый рейс с российскими десантниками. Видео

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Миротворцы ОДКБ вылетели с аэродрома Подмосковья Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстан прибыли миротворцы, которых отправили в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Среди них есть десантники из России. Также в состав вошли подразделения вооруженных сил Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

«В Казахстан начали прибывать миротворцы», — сообщает сайт MK.RU. Самолет Ил-76 с миротворцами вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье.

Ранее страны-члены ОДКБ решили отправить миротворцев в Казахстан. Россия направила подразделение воздушно-десантных войск. С такой просьбой к лидерам стран ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Позже премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил об отправке миссии ОДКБ.

Протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной стал рост цен на сжиженный газ. Граждане просили снизить стоимость вдвое. Токаев сообщил об отставке правительства, в стране объявили чрезвычайное положение. В результате беспорядков пострадали более 1000 человек.

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В Казахстан прибыли миротворцы, которых отправили в рамках организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Среди них есть десантники из России. Также в состав вошли подразделения вооруженных сил Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. «В Казахстан начали прибывать миротворцы», — сообщает сайт MK.RU. Самолет Ил-76 с миротворцами вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Ранее страны-члены ОДКБ решили отправить миротворцев в Казахстан. Россия направила подразделение воздушно-десантных войск. С такой просьбой к лидерам стран ОДКБ обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Позже премьер-министр Армении, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян сообщил об отправке миссии ОДКБ. Протесты в Казахстане начались после Нового года. Причиной стал рост цен на сжиженный газ. Граждане просили снизить стоимость вдвое. Токаев сообщил об отставке правительства, в стране объявили чрезвычайное положение. В результате беспорядков пострадали более 1000 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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