05 января 2022

Армия России поможет Казахстану подавить протесты. Президент попросил помощи

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, полиция, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Президент Казахстана попросил помощи у стран ОДКБ Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности.

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев. Глава Казахстана отметил, что считает обращение уместным и своевременным. А все происходящее он назвал вмешательством извне.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Как утверждает «Эхо Москвы», из России и Беларуси в скором времени прибудут силовики для подавления протестов в Казахстане.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий., а также восемь силовиков. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры и интернет.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности. «Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев. Глава Казахстана отметил, что считает обращение уместным и своевременным. А все происходящее он назвал вмешательством извне. В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Как утверждает «Эхо Москвы», из России и Беларуси в скором времени прибудут силовики для подавления протестов в Казахстане. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения. Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий., а также восемь силовиков. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры и интернет.
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