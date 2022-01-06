Иммунолог Крючков предрек рост смертности из-за коронавируса в РФ

07 января 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

В России ждут скорого распространения «Омикрона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России увеличиться смертность от коронавируса после распространения штамма «Омикрон». Таким мнением с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Летальность „Омикрон“-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у „Дельта“ — линии раза в три. Но это не значит, что на фоне захлестывающей заболеваемости и высоких темпах госпитализации мы не получим также роста смертности. Он вполне себе возможен за счет заразности, обхода [„Омикроном“] иммунитета и перегрузки системы здравоохранения. Так как популяция в России не так [сильно] проиммунизирована, как в Великобритании, и система здравоохранения перегружена, закономерно, что мы увидим более высокие цифры по умершим в день, чем видели на „Дельта“-волне. Если смертность и не побьет рекорд, то меньше точно не будет. После выхода с праздничных дней сначала будут умеренные темпы роста заболеваемости, потом резкие», — сказал Николай Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в России после распространения нового штамма вырастет. «По-видимому, через какое-то время „Омикрон“ начнет размножаться и даст сильный подъем заболеваемости. „Омикрон“ во многих странах мира. Он есть в США и в Европе. А „Дельта“ отступает. В некоторых странах он еще сохраняется, у нас, например, но идет падение [по заболеваемости], это видно довольно отчетливо», — сообщил ученый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России увеличиться смертность от коронавируса после распространения штамма «Омикрон». Таким мнением с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Летальность „Омикрон“-линии, судя по последним данным, действительно значительно ниже, чем у „Дельта“ — линии раза в три. Но это не значит, что на фоне захлестывающей заболеваемости и высоких темпах госпитализации мы не получим также роста смертности. Он вполне себе возможен за счет заразности, обхода [„Омикроном“] иммунитета и перегрузки системы здравоохранения. Так как популяция в России не так [сильно] проиммунизирована, как в Великобритании, и система здравоохранения перегружена, закономерно, что мы увидим более высокие цифры по умершим в день, чем видели на „Дельта“-волне. Если смертность и не побьет рекорд, то меньше точно не будет. После выхода с праздничных дней сначала будут умеренные темпы роста заболеваемости, потом резкие», — сказал Николай Крючков. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в России после распространения нового штамма вырастет. «По-видимому, через какое-то время „Омикрон“ начнет размножаться и даст сильный подъем заболеваемости. „Омикрон“ во многих странах мира. Он есть в США и в Европе. А „Дельта“ отступает. В некоторых странах он еще сохраняется, у нас, например, но идет падение [по заболеваемости], это видно довольно отчетливо», — сообщил ученый.