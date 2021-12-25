СМИ: фрегат Британии охотится за подлодками РФ в Северном море

Фрегат отслеживает российские подлодки Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что британский фрегат находится «в состоянии повышенной боеготовности», так как в ближайшие дни якобы ожидается возвращение российских кораблей на военно-морскую базу в Североморске. Как сообщает издание, судно собирается использовать систему гидрофонов для того, чтобы прослушивать российские подводные лодки.

Ранее также сообщалось, что ВС России находятся в состоянии повышенной готовности в связи с присутствием кораблей НАТО на территории Черного моря. В Кремле отметили, что поддерживают связь с оперативными штабами и военными.