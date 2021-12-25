25 декабря 2021

СМИ: фрегат Британии охотится за подлодками РФ в Северном море

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
Фрегат отслеживает российские подлодки Фото:

Фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что британский фрегат находится «в состоянии повышенной боеготовности», так как в ближайшие дни якобы ожидается возвращение российских кораблей на военно-морскую базу в Североморске. Как сообщает издание, судно собирается использовать систему гидрофонов для того, чтобы прослушивать российские подводные лодки.

Ранее также сообщалось, что ВС России находятся в состоянии повышенной готовности в связи с присутствием кораблей НАТО на территории Черного моря. В Кремле отметили, что поддерживают связь с оперативными штабами и военными.

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Фрегат HMS Westminster ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами следит за кораблями Военно-морского флота России и находится в боеготовности. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Отмечается, что британский фрегат находится «в состоянии повышенной боеготовности», так как в ближайшие дни якобы ожидается возвращение российских кораблей на военно-морскую базу в Североморске. Как сообщает издание, судно собирается использовать систему гидрофонов для того, чтобы прослушивать российские подводные лодки. Ранее также сообщалось, что ВС России находятся в состоянии повышенной готовности в связи с присутствием кораблей НАТО на территории Черного моря. В Кремле отметили, что поддерживают связь с оперативными штабами и военными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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