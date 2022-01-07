В Екатеринбурге и Перми массово отменяют и задерживают рейсы. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолеты, руслайн
Несколько рейсов задерживается Фото:

По данным на утро 7 января несколько рейсов до Перми задерживаются. Такая информация содержится на онлайн-табло на сайте международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

«Задерживается рейс Москва — Екатеринбург — Пермь на 03:50. А также — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Пермь на 04:30», — говорится на сайте аэропорта. Отмечается, что рейс в Челябинск тоже задержан.

При этом на вылет из Перми два рейса отменены и три задерживаются. Такая информация содержится на онлайн-табло на сайте международного аэропорта Большое Савино.

«Отменен рейс Пермь — Минеральные Воды в 05:50 и Пермь — Москва в 06:10. Задерживаются рейсы Пермь — Москва в 07:05 и Пермь — Санкт-Петербург 07:35», — говорится в информации.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой аэропорта Перми для получения подробной информации. Однако на звонок собеседника там не ответили.

Задержаны рейсы в Пермь и Челябинск
Утренние рейсы задерживаются либо отмеяются
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По данным на утро 7 января несколько рейсов до Перми задерживаются. Такая информация содержится на онлайн-табло на сайте международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург). «Задерживается рейс Москва — Екатеринбург — Пермь на 03:50. А также — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Пермь на 04:30», — говорится на сайте аэропорта. Отмечается, что рейс в Челябинск тоже задержан. При этом на вылет из Перми два рейса отменены и три задерживаются. Такая информация содержится на онлайн-табло на сайте международного аэропорта Большое Савино. «Отменен рейс Пермь — Минеральные Воды в 05:50 и Пермь — Москва в 06:10. Задерживаются рейсы Пермь — Москва в 07:05 и Пермь — Санкт-Петербург 07:35», — говорится в информации. URA.RU попыталось связаться с пресс-службой аэропорта Перми для получения подробной информации. Однако на звонок собеседника там не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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