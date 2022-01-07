Несколько рейсов задерживается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

По данным на утро 7 января несколько рейсов до Перми задерживаются. Такая информация содержится на онлайн-табло на сайте международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

«Задерживается рейс Москва — Екатеринбург — Пермь на 03:50. А также — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Пермь на 04:30», — говорится на сайте аэропорта. Отмечается, что рейс в Челябинск тоже задержан.

При этом на вылет из Перми два рейса отменены и три задерживаются. Такая информация содержится на онлайн-табло на сайте международного аэропорта Большое Савино.

«Отменен рейс Пермь — Минеральные Воды в 05:50 и Пермь — Москва в 06:10. Задерживаются рейсы Пермь — Москва в 07:05 и Пермь — Санкт-Петербург 07:35», — говорится в информации.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой аэропорта Перми для получения подробной информации. Однако на звонок собеседника там не ответили.

Задержаны рейсы в Пермь и Челябинск Скриншот с официального сайта аэропорта Кольцово

Утренние рейсы задерживаются либо отмеяются Скриншот с официального сайта аэропорта Большое Савино

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