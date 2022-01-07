Власти Казахстана сделали заявление о террористах и функциях ОДКБ

Многие боевики ликвидированы и задержаны, сейчас их личности устанавливаются Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Миротворцы ОДКБ не участвуют в боевых действиях и ликвидации боевиков в Казахстане. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев. По его словам, многие из террористов уже задержаны.

«Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Многие из них уже задержаны, ведется поиск и розыск остальных. Террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне Кок Тобе», — сообщает Sputnik Казахстан слова Абаева.

Он также рассказал об одном случае, когда молодого курсанта обезглавили террористы. «Правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована, все административные здания Алматы очищены от террористов», — подытожил он.

Беспорядки в Казахстане не стихают со 2 января. Участники протестов требует снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, сообщает МВД Казахстана. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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