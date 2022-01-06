В Казахстане увеличилось число погибших силовиков

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Всего в беспорядках пострадали 748 сотрудников МВД и военнослужащих Нацгвардии Казахстана Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Количество погибших в результате беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18 человек. Об этом сообщает МВД республики. Всего в ходе порядков пострадали 748 сотрудников силовых структур и военных.

«Количество погибших силовиков увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии», — приводит сообщение МВД Казахстана «Sputnik Казахстан».

Ранее силовики начали зачищать центр Алматы. Через громкоговорители они потребовали, чтобы зачинщики беспорядков покинули площадь Республики, после чего открыли огонь. Очевидцы также сообщили о взрывах со стороны центра города. В результате штурма некоторые участники протестов получили ранения.

Беспорядки в Казахстане не стихают со 2 января 2022 года. Президент республики Касым-Жомар Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. Он также запросил военную помощь для преодоления «террористической угрозы» у Организации Договора коллективной безопасности, куда входит Россия. О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Ранее в Алматы обнаружили тело обезглавленного силовика. Местные СМИ заявили, что это подчерк террористических банд, действующих на территории страны.

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Количество погибших в результате беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18 человек. Об этом сообщает МВД республики. Всего в ходе порядков пострадали 748 сотрудников силовых структур и военных. «Количество погибших силовиков увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии», — приводит сообщение МВД Казахстана «Sputnik Казахстан». Ранее силовики начали зачищать центр Алматы. Через громкоговорители они потребовали, чтобы зачинщики беспорядков покинули площадь Республики, после чего открыли огонь. Очевидцы также сообщили о взрывах со стороны центра города. В результате штурма некоторые участники протестов получили ранения. Беспорядки в Казахстане не стихают со 2 января 2022 года. Президент республики Касым-Жомар Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. Он также запросил военную помощь для преодоления «террористической угрозы» у Организации Договора коллективной безопасности, куда входит Россия. О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Ранее в Алматы обнаружили тело обезглавленного силовика. Местные СМИ заявили, что это подчерк террористических банд, действующих на территории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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