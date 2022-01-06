Подкоп сделали под дом, который не выкупил застройщик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

К одному из невыкупленных застройщиком «Астон» частных домов по улице Хользунова в Екатеринбурге сделали подкоп — яму под котлован для будущей многоэтажки. Об этом URA.RU сообщили соседи — очевидцы происшествия. Граждане уверены, что дом может рухнуть в любой момент.

«Подкоп сделали под один из домов, которые еще не выкуплены застройщиком. Хозяева в одной части дома есть, но они не видят, что происходит, потому что не присутствуют. Стоит фундамент дома, а яма — прямо под ним. Дом может рухнуть в эту яму в любой момент. Мы живем напротив и все это видим. У этого дома общий забор со стройкой, застройщиком выступает „Астон“», — рассказала собеседница Наталья агентству.

Ранее жители неоднократно жаловались на шум от этой же стройки по ночам. Однако после ряда заявлений в различные ведомства и публикаций в СМИ застройщик прекратил возводить дома в ночное время. «Мы раньше жаловались на застройщика, писали в прокуратуру, президенту РФ Владимиру Путину и в другие инстанции. После публикаций на URA.RU утихомирилось», — отметила женщина.

В районе Юго-Западный строительная группа «Астон» занимается стройкой домов в жилом комплексе «Событие». URA.RU уже писало, что в этом же цыганском поселке рабочие повалили забор частного дома на улице Хользунова. Во время работ в ограждение бросили огромный кусок бетона. Кроме того, при сносе соседнего коттеджа рабочие уронили стену прямо на жилой дом. Помимо этого рабочие беспрепятственно заходили на участки жителей частных домов и что-то мерили.

URA.RU попыталось связаться с пресс-службой застройщика. Однако в «Астоне» на звонок корреспондента не ответили.

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