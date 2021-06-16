Собственники домов в Цыганском поселке страдают от рабочих Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Цыганском поселке на Юго-Западе Екатеринбурга, где часть территории отдана под застройку ГУ «Астон», рабочие повалили забор частного дома на улице Хользунова. Во время работ в ограждение бросили огромный кусок бетона. Об этом URA.RU рассказала жительница дома Наталья Дувалова.

«У нас ставили столбы электросетей, в забор зачем-то бросили большой камень и повалили забор. Они его валят уже третий раз в разных местах. А когда они сносили соседний коттедж, уронили стену, которая стоит с нашей стороны. И снесли ее прямо на наш дом. Было, что рабочие спокойно заходили на наш участок: просто открыли дверь, что-то мерили», — поделилась Дувалова.

Жильцы соседних домов также столкнулись с проблемами из-за строителей. По словам Дуваловой, на других участках рабочие вырывали котлованы прямо под коттеджи: «Везде пыль, рабочие заметают ее к нашим домам. И нас от этой грязи и пыли кашель».

Получить комментарий представителей «Астона» к моменту публикации не удалось. URA.RU направило в компанию вопросы, ответы к моменту публикации не последовали.

На протяжении последних месяцев идет расселение кварталов Цыганского поселка. Жители улицы Хользунова жаловались на давление со стороны переговорщиков от стройфирм. О конфликте заявляли и жители квадрата Московская — Шаумяна, участки которых изымают ради проекта «Брусники». Также застройщика обвиняли в начале работ вплотную к частным домам.

В забор бросили крупный бетонный блок Фото: Наталья Дувалова