В жилом доме Ростова взорвались две бомбы

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
В результате взрывов погиб один человек (архивное фото) Фото:

Два маломощных взрывных устройства сработали в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщают источники СМИ.

«В подъезде дома на улице Береговой был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался», — заявил источник «Интерфакса».

После произошедшего на место приехали оперативные службы. По словам собеседника агентства, второй взрыв произошел уже после прибытия силовиков. Из-за взрыва пострадал один из сотрудников. Он госпитализирован.

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Два маломощных взрывных устройства сработали в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщают источники СМИ. «В подъезде дома на улице Береговой был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался», — заявил источник «Интерфакса». После произошедшего на место приехали оперативные службы. По словам собеседника агентства, второй взрыв произошел уже после прибытия силовиков. Из-за взрыва пострадал один из сотрудников. Он госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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