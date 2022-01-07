СМИ: в Алматы прогремели взрывы и чувствуется химический запах

Три взрыва раздались в одном из дворов в Алматы. После этого в воздухе появился резкий химический запах.
«Взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет», — заявила корреспондент «Sputnik Казахстан».
По данным издания, произошло три взрыва. После этого в воздухе почувствовался резкий химический запах.
Протесты в Казахстане начались в начале января из-за цен на топливо. Позднее они переросли в беспорядки, в ходе которых преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение, позднее страны-члены ОДКБ, в том числе РФ, направили в Казахстан войска.
Три взрыва раздались в одном из дворов в Алматы. После этого в воздухе появился резкий химический запах. «Взрывов я не видела, только слышала. Во дворе начали бегать люди. Я закрыла жалюзи, отошла от окна и выключила свет», — заявила корреспондент «Sputnik Казахстан». По данным издания, произошло три взрыва. После этого в воздухе почувствовался резкий химический запах. Протесты в Казахстане начались в начале января из-за цен на топливо. Позднее они переросли в беспорядки, в ходе которых преступники мародерствовали и применяли насилие к силовикам. В стране было введено чрезвычайное положение, позднее страны-члены ОДКБ, в том числе РФ, направили в Казахстан войска.