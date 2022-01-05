Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана из-за массовых протестов. Об этом сообщает RT.
«Режим ЧП введен на всей территории Казахстана», — передает издание. О сроках действия режима пока не сообщается.
Решение было принято из-за массовых протестов по всей территории страны. Волнения начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января протесты захлестнули всю страну, жители Казахстана захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы.
Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана из-за массовых протестов. Об этом сообщает RT. «Режим ЧП введен на всей территории Казахстана», — передает издание. О сроках действия режима пока не сообщается. Решение было принято из-за массовых протестов по всей территории страны. Волнения начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января протесты захлестнули всю страну, жители Казахстана захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы.