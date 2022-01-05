Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
Режим ЧП будет действовать по всему Казахстану Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана из-за массовых протестов. Об этом сообщает RT.

«Режим ЧП введен на всей территории Казахстана», — передает издание. О сроках действия режима пока не сообщается.

Решение было принято из-за массовых протестов по всей территории страны. Волнения начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января протесты захлестнули всю страну, жители Казахстана захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы.

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Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана из-за массовых протестов. Об этом сообщает RT. «Режим ЧП введен на всей территории Казахстана», — передает издание. О сроках действия режима пока не сообщается. Решение было принято из-за массовых протестов по всей территории страны. Волнения начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января протесты захлестнули всю страну, жители Казахстана захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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